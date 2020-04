Paran donaciones de caretas por falta de material

Andrea León y Edgar Rivera, una pareja de novios en Toluca, tuvieron la iniciativa de fabricar caretas para donarlas a personal médico que atiende a enfermos de Coronavirus Covid-19; sin embargo, conforme pasan los días se les ha complicado esta labor.

A la fecha, han fabricado para su donación mil 273 piezas con un monto de recursos recabados por 27 mil pesos (Foto: Sergio Cuadros).

(Foto: Sergio Cuadros).

En esta ocasión los recursos no han sido un impedimento ya que han tenido el apoyo de muchas personas que han hecho aportaciones, el problema ahora radica en que no pueden encontrar el material necesario para su elaboración y, de forma específica, no pueden conseguir el acrílico PETG.

Y es que a raíz de la falta de cubrebocas y otros insumos en hospitales, varias personas tomaron la iniciativa de fabricar estos aditamentos y donarlos, pero también hay quienes comenzaron a desarrollarlas para su venta y con ello atender esta necesidad, situación que ha provocado que esta materia prima comience a escasear.

“Uno de ellos que es el que nos ha estado vendiendo nos dice que no tiene y no sabe cuando. ¿Crees que esta semana? La verdad no puedo decirte porque no se cuando llegue y el otro proveedor nos lo subió mas de 300 pesos el costo de la hoja”, explicó.

Aclara que estaban consiguiendo la hoja en 500 pesos pero ahora ha subido desde los 800 hasta los mil 500 pesos y que el material que han encontrado no cumple con las características necesarias para que las caretas sean funcionales para el personal médico, ya que el que actualmente se encuentra en el mercado es mas grueso y no es totalmente transparente, lo que hace más difícil su manejo al momento de usarlas.

A la fecha, han fabricado para su donación mil 273 piezas con un monto de recursos recabados por 27 mil pesos.

Sus caretas han sido donadas a la Clínica 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social, a los Hospitales Adolfo López Mateos, al del Niño, al General Regional 251, al General de San Felipe del Progreso, a Urgencias del Estado de México perteneciente al Instituto de Salud del Estado de México, entre algunos otros.

Además, han hecho una pequeña donación a un grupo de personas que las estaban comprando a bajo precio para regalarlas a personas que siguen laborando y brindando servicios públicos como los recolectores de basura.

Quien quiera apoyarlos puede hacerlo mediante la cuenta de Bancomer 4152313258341820, a nombre de Edgar Rivera Thébar o en otro caso pueden ir directamente a su negocio “Creative Láser”, ubicado en Isidro Fabela, número; 403 B, casi esquina con Sebastián Lerdo de Tejada; sin embargo, lo que en este momento les urge es conseguir el material.

Relacionado

Comentarios

comentarios