Pareja homoparental ahora es familia de corazón

Después de 17 años juntos, Cándido y Julian, oriundos de Guanajuato, cumplieron su sueño de convertirse en padres de corazón al adoptar a un niño especial, gracias al Juzgado Especializado en Procedimientos de Adopción y Restitución Internacional de Menores del Poder Judicial del Estado de México.

Intentaron adoptar en dos entidades del país, pero no tuvieron éxito hasta que encontraron apoyo en el estado de México (Foto: Especial).

En 2012 se casaron, pero decidieron esperar a formar una familia de corazón hasta tener una relación consolidada, estable emocional y económicamente.

“Desde que nos conocimos, en 2006, teníamos el sueño de formar una familia y adoptar, pero sabíamos que sería en el momento en que estuviéramos estables. No queríamos traer a un hijo a un hogar que no fuera a funcionar”, explicó la pareja.

Hace tres años tomaron la decisión de adoptar. Lo intentaron en dos entidades del país; no obstante, pese a haber pasado exámenes psicológicos, se encontraron con barreras sociales y no tuvieron éxito, hasta ahora que recibieron apoyo y condiciones para hacerlo en el estado de México.

“Sabíamos que no estábamos haciendo nada mal. Cumplimos con la terapia psicológica, trabajo social, asistimos a escuela para padres y no entendíamos qué pasaba, pero la adopción no prosperó en otro lado”, añadieron.

Compartieron que la llegada de su ahora hijo revolucionó su vida. Los hizo conocerse desde otra perspectiva, fortaleció su relación, cambió sus prioridades y convirtió su sueño en realidad, sobre todo el de Julián, quien también fue adoptado y quería darle a un niño el hogar y amor que le dio su familia de corazón.

Así, aseguraron que los retos que implica la educación y cuidado de un infante con autismo, se hacen menos difíciles con amor, pues los motiva a guiar sus pasos en todo momento.

Por lo anterior, reconocieron que el Edomex está abierto a apoyar a las parejas que, como ellos, tienen el deseo de ser padres. Aseguraron que no es un proceso fácil ni para parejas tradicionales, homoparentales o personas solteras, pero vale la pena.

La jueza titular del Juzgado Especializado en Procedimientos de Adopción y Restitución Internacional de Menores del PJEdomex, María de Lourdes Hernández Garduño informó que desde la creación de este órgano jurisdiccional en agosto de 2018, se han registrado 653 adopciones, dos de ellas homoparentales, que han hecho posible formar familias de corazón y brindar a niñas, niños y adolescentes la oportunidad de tener padres que los amen, cuiden y eduquen.

