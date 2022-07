Participa IMSS en Novena Jornada Nacional de Continuidad de Servicios

Derivado de la estrategia nacional “Con el Águila Bien Puesta”, con la que se busca dar continuidad a los servicios médicos ordinarios, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Poniente participó en la Novena Jornada Nacional para la Continuidad de los Servicios Ordinarios, que se llevó a cabo del 15 al 17 de julio.

En los Hospitales Generales Regionales y de Zona, se brindaron 182 consultas de especialidad (Foto: Especial).

El doctor Eduardo Rafael Sánchez Mejía, titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas de esta Representación, explicó que a través de la integración de diferentes equipos multidisciplinarios en las unidades de Primer Nivel de Atención se realizaron actividades preventivas y se brindaron consultas de Medicina Familiar.

El IMSS Estado de México Poniente efectuó dos mil 547 acciones en total, donde destacan: mil 454 consultas de Medicina Familiar, así como mil 027 detecciones para diversos padecimientos.

Además de completarse mil 747 esquemas de vacunación y tres mil 220 chequeos PrevenIMSS, resaltó el doctor Sánchez Mejía.

De manera simultánea, en los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 220, No. 251 y Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 58, No. 194 y No. 252, se otorgaron: 182 consultas de especialidad y subespecialidad, 330 consultas de primera vez y 622 subsecuentes.

Asimismo, se concretaron 36 intervenciones quirúrgicas y 85 ultrasonidos, además de estudios de laboratorio y radiodiagnóstico.

El titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas reiteró que esta Novena Jornada transcurrió bajo el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias como: uso de cubrebocas obligatorio, lavado de manos con agua y jabón o uso de gel con base de alcohol al 70 por ciento y la sana distancia.

