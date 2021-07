Paseo Tollocan, en malas condiciones

Automovilistas que regularmente transitan por Paseo Tollocan se quejan de las condiciones que en este momento se encuentra está importante vialidad.





(Foto: Ana Hernández).

Señalan que la situación de esta arteria ya no es la misma en comparación de otras administraciones estatales en las que se mantenía intacta por el mantenimiento que constantemente se le daba.

Los usuarios argumentan que Paseo Tollocan se encuentra muy deteriorada, hay muchos baches y lo único que realizan las autoridades es “parchar” los hoyos que tiene, cuando en otro momento lo que se hacía es un reencarpetado a toda la vialidad.

Agregan que estas condiciones han provocado averías en los autos pues al momento de caer en los baches se llegan a ponchar las llantas o simplemente les afecta la suspensión y que, si a eso se le suma la temporada de lluvias que hace imposible verlos, las posibilidades de accidentes incrementan.

También consideran que todas estas situaciones hacen mas lento el tránsito vehicular en este punto.

“Realmente si, porque luego no hay hoyos que no les da mantenimiento el Gobierno del Estado de México y se me hace muy desgastante estar viendo esa situación de que el Gobierno no hace nada al respecto, inclusive, yo en lo personal he tenido daños al vehículo por los baches que hay”, comentó Arturo Gutiérrez,

“Son como muy pocos los baches que tienen y normalmente tratan de arreglarlos”, expresó Mauricio Cárdenas.

Hubo usuarios que destacaron que la lateral se encuentra en buenas condiciones por los tramos en los que se colocó concreto reforzado.

