Paulina Moreno se compromete a reducir la dependencia financiera del Edomex con el gobierno federal

En el segundo día de comparecencias de la Glosa del primer informe de gobierno de la administración estatal, la secretaria de Finanzas, Paulina Moreno García, afirmó que ante un contexto económico mundial desafiante, el Estado de México ha logrado un crecimiento económico sostenido, lo cual posiciona a la entidad como uno de los motores más dinámicos de la economía nacional.

Además, se comprometió a que al término del sexenio, la dependencia estatal de recursos federales se reduzca 15%:

“Es correcto cuando decimos que los estados dependen en una gran porcentaje de los ingresos de la federación, en el Estado de México nosotros tenemos una dependencia del más del 85%, pero no somos el estado que más depende, sin embargo, justo, creo que el reto mayúsculo que tenemos como Estado de México y no solo hablo del Estado sino también de los municipios, es revertir esto, para mí como secretaria de Finanzas, en 6 años cuando me pasen otra vez a tribuna a darles cuentas, yo tendré que decirles que ese 15% se ha revertido. Y entonces así diré que mi gestión ha sido lo suficientemente certera para darle al Estado de México esa posibilidad de no depender tanto de los impactos extraordinarios que no consideramos”.

Entre los logros económicos de la entidad, destacó el segundo lugar en aportación del PIB nacional:

“El estado de México se posiciona como uno de los motores más dinámicos de la economía del país somos el segundo lugar con el 9% del pib nacional registramos un crecimiento al tres punto cinco por ciento el indicador trimestral de la actividad económica Estatal al primer trimestre de 2024

También informó un aumento del 3% en la actividad industrial; así como una inversión extranjera directa de 129 mil 171 millones de pesos; generación de 103 mil 543 empleos formales, con lo que hubo disminución de la pobreza en 6 puntos porcentuales; y que el Edomex es uno de los cinco destinos más confiables y estratégicos para los inversionistas nacionales, el mes de agosto acumuló 63 mil 433 millones de pesos equivalente un incremento del 125% del total registrado en todo el sexenio anterior.

Respecto a sus políticas de gestión, resaltó la austeridad y transparencia en la gestión de recursos públicos, así como la recaudación de 268 mil 827 millones de pesos, y ahorros de 3 mil 500 millones de pesos; cero deuda pública, y la inversión en sectores prioritarios como educación, salud y seguridad.

Resaltó además la aportación a programas sociales como «Mujeres con Bienestar» que recibió 7 mil 135 millones de pesos; y «Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad» con 1,441 millones de pesos.

En cuanto al desarrollo municipal, informó que se apoyó a los 125 ayuntamientos otorgándoles 38 mil 322 millones de pesos; a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom) mil 500 millones de pesos; y con el Fondo Infraestructura Social Estatal (FISE) mil 027 millones de pesos.



Preguntas de los grupos parlamentarios:

PRD: Cada 5 años se debe reemplazar, algo innecesario y costoso; pero había errores en validación de tarjetas y están saliendo apócrifas que causan extorsión; cual fue la diferencia con la administración pasada. Respecto a la deuda, estrategia para resolverla pues representa 18% del presupuesto anual.

MC: Presupuesto de 377 millones de pesos, ¿Por qué existen rezagos en infraestructura, carreteras, agua potable, seguridad y en general en una vida digna? En materia de salud preocupan los hospitales inconclusos, ¿Cómo es posible que no estén concluidos?

PAN: ¿Cuánto costaron las 5 obras de conectividad al aeropuerto Felipe Ángeles? Ya que el costo-beneficio no ha tenido beneficio. ¿Cómo se invierte para que el Edomex sea un verdadero polo de desarrollo y crecimiento estratégico? ¿Cuántos proyectos siguen vigentes y cuáles son los beneficios obtenidos hasta este momento?

PRI: .9% el peor crecimiento de los últimos 30 años a nivel nacional; cuál es la estrategia de recaudación para mejorar la situación.

PT: ¿Cuál es el mayor reto financiero y cómo la legislatura puede apoyar?

PVEM: Hay dos impuestos para reducir efectos negativos de las industrias, ¿Cuál es la política de sustentabilidad y cuál es la inversión para desastres naturales?

Morena: No eludimos la responsabilidad, pero roma no se construyó en un día; ¿Cuál ha sido la evolución de la deuda en los últimos 6 años? ¿Qué hará el gobierno estatal para mejorar las condiciones sociales de los mexiquenses más vulnerables?



¿Qué respondió la secretaria de Finanzas?

Ante las interrogantes la secretaria Paulina Moreno resaltó el crecimiento de ingresos propios en un 18%, con mejores procesos de recaudación, siendo el reemplacamiento vehicular parte de ello, y donde se han registrado 1.3 millones de trámites generando una recaudación de 555 millones de pesos, y un avance del 107% respecto a la meta de la Ley de Ingresos; incluyó también los Códigos QR en placas, que permite verificar su autenticidad y vigencia, mejorando seguridad y reduciendo la clonación de placas.

En materia de endeudamiento, informó que en el Estado de México es del 2.4% del Producto Interno Bruto Estatal, ubicándose cerca del promedio nacional de 2.1%, resaltando que no se ha hecho uso de los mecanismos disponibles para contraer deuda por parte del estado.

En materia de Salud, recordó que existen 10 hospitales inconclusos, y de inicio se han destinado más de 500 millones de pesos para completar el hospital general de Tlalnepantla, sin embargo, se está a la espera de que la secretaría de salud nos ayuda a cumplir con todos los requisitos para poder iniciar con estos trabajos”, y agregó que los hospitales inconclusos son resultado de una falta de planeación adecuada de las administraciones anteriores.

Para la secretaria, el gobierno estatal colabora con los municipios y el gobierno federal al impulsar polos de desarrollo como el del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), para atraer inversión industrial, ya que de la inversión extranjera captada por el Estado de México, que recordó fue de 129 mil 171 millones de pesos, de los cuales 68 mil 180 millones de pesos están comprometidos en parte para impulsar el desarrollo alrededor del AIFA.

A la mitad del año fiscal 2024, informó que se ha ejercido más del 50% del presupuesto disponible, reflejando un esfuerzo por evitar subejercicios y mejorar la eficiencia en el uso de recursos, siendo la entidad, uno de los tres estados con mayor precisión en sus estimaciones, además de que el Estado de México actualmente depende en más del 85% de los ingresos de la federación, con el objetivo de reducirla a 70% a lo largo de 6 años, por lo que propuso tecnificar a los municipios para mejorar la eficiencia en la recaudación en predial y agua, para reducir dicha dependencia.

Referente al Presupuesto para Asociaciones Público-Privadas (APPs) en 2024, informó que se destinaron 5 mil 203 millones de pesos y que hasta junio, se ha logrado un avance de 2 mil 098.6 millones de pesos; por lo que la Secretaría busca que el estado obtenga mejores condiciones financieras en lugar de depender de las empresas privadas. Sin embargo, proyectos como el Trolebús Chalco-Santa MartHa dijo, requieren obras complementarias que no fueron incluidas en el presupuesto original y ahora deben ser cubiertas con recursos estatales.

En relación a desastres naturales, recordó que el Estado de México tiene un fideicomiso para desastres naturales de 216 millones de pesos, al que se sumaron 100 millones de pesos adicionales para reconstrucción.

La Secretaría de Finanzas señaló, ha gestionado eficientemente los rendimientos financieros a pesar de los ciclos de baja de tasas de interés, por lo que se tiene estimado un crecimiento de 15% en ingresos, el cual se destinará a programas sociales, sin embargo, ese es el reto de la Secretaría, que en lo que resta del año, pueda alcanzar ese crecimiento.

Afirmó que la recaudación efectiva se ha mantenido una tasa de recaudación del 18%, con la meta de elevarla en futuros ejercicios.

Respecto al presupuesto para el campo informó que se destinan 401 millones de pesos para infraestructura hidroagrícola, y 739 millones de pesos para proyectos de desarrollo agrícola, por lo que al fomento rural y pecuario se asignaron 826 millones de pesos para proyectos de fomento productivo.

Por otra parte, señaló que se han invertido 268 millones de pesos a la junta de caminos y 250 millones de pesos a la dirección de vialidad; además de la donación de mezcla asfáltica a 60 municipios para donar 100 toneladas mensuales, y se asignan 300 millones de peso para la mejora de vialidades.

Enfatizó por otra parte, que en 2024 se destinaron 12 mil 000 millones de pesos al Issemym, a diferencia de los 5 mil 000 millones de pesos que se asignaron durante toda la administración pasada. Cabe señalar que en su intervención, el diputado priista Alejandro Castro reprochó el revés que la LX legislatura dio a la reforma al Issemym realizada en 2017, que dijo, buscaba mejorar la viabilidad financiera del Instituto.

Finalmente la secretaria Paulina Moreno resaltó la necesidad de esfuerzos conjuntos entre el gobierno estatal, legislativo, y municipios para atacar los desafíos financieros del estado, especialmente en temas como las pensiones y la recaudación local.

