Percepción de inseguridad en Toluca ha descendido: Juan Maccise

De acuerdo con el presidente municipal de Toluca Juan Maccise Naime, en las estadísticas del Inegi que aseguró, son las estadísticas más serias que hay, la percepción de inseguridad en la capital del Estado de México ha descendido significativamente desde el mes de enero a la fecha(Diciembre 2023 80.6%; Marzo 77.9%; Junio 76.5%).

Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz Toluca (Foto: redes Toluca).

Informó que hay una baja en delitos como robo a casa habitación, gracias al trabajo coordinado con las instancias de seguridad federales y del estado.

“Sobre todo estábamos a la cabeza en el robo de vehículos, y hemos estado atendiendo gracias a la buena coordinación que se da en las Mesas de Coordinación para la Paz entre el gobierno federal, que hemos tenido todo el apoyo del Ejército de la Guardia Nacional, por supuesto del estado, de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía”

Este trabajo continuará afirmó el alcalde, y seguirán trabajando en ese sentido para que la gente se sienta segura, pues de nada sirve tener buenos resultados si la gente continúa sintiéndose insegura.

Pero también aprovechó para invitar a que la gente denuncie, porque sin denuncia, los delincuentes pueden salir en libertad.

“La gente no denuncia entonces qué sucede, pues vuelven a estar en libertad, no es que la autoridad no esté haciendo su trabajo, sino más bien, necesitamos también ir de la mano con la ciudadanía, y los invitamos a que denuncien, que denuncien y eso nos va a ayudar mucho”

Y es que señaló, contra los llamados motorratones han dado ‘buenos golpes’, lo mismo que al robo de vehículos, pero son indispensables las denuncias.

