Pide Beatriz García Villegas evitar usar el tema del agua como botín político en campañas electorales

De acuerdo la diputada Beatriz García Villegas, ante el proceso electoral, el tema del agua no debe ser usado como botín político y derecho al agua no se debe condicionar el tema del derecho al agua, peeo si debe estar en la agenda.

Diputada Beatriz García Villegas (Foto: redes BGV).

«Ahora que vienen los nuevos comicios, que sea parte de las propuestas inteligentes, siempre lo he dicho, la parte política no puede mezclarse con los temas hidráulicos, debe ser transparente como el agua, sin color, sin olor, porque si no, solamente se utilizaría como botín político, y es mentira si alguien les dice que les va a dar agua, desde ahí les está mintiendo».

Al respecto, la también presidenta de la Comisión legislativa de Recursos Hídricos, detalló que para cambiar esta situación, desde el estado se debe revisar el tema de las concesiones, las cuales están relacionadas con la sequía y el saqueo.

A nivel federal se debe hacer una limitación sobre a quién se le otorgan las concesiones y su periodicidad, ya que un pozo no se puede explotar por tantos años, o se llevará a una sobreexplotación.

Aunado a ello, el pozo cambiará su calidad de agua ya que cada día se debe perforar a mayor profundidad y por tanto la calidad del agua es distinta.

El tema refirió, tiene que ser transversal y desde la Comisión , han buscado hacer grandes modificaciones sin embargo, a nivel Federal aún no ha pasado la Ley de Aguas, lo que provoca que no se hagan esos cambios en la entidad, por lo que se debe empezar a replantear a nivel nacional, cuál será la participación ya que el tema es insostenible a nivel nacional.

