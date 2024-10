Pintacaritas definen su trabajo ante prohibición de trabajar en la Feria del Alfeñique

Un grupo de pintacaritas se manifestaron en el Centro de Toluca, con el objetivo de reprochar que el presidente municipal de Toluca Juan Maccise Naime no les permitirá colocarse durante la Feria del Alfeñique.

Margarita Ramírez, una de las manifestantes indicó que desde hace 20 años su familia ha llevado a cabo pintacaritas de catrinas y catrines en el Centro de Toluca (Foto: Sonia Vilchis).

Por lo que aseguró no es justo que durante este año no les permitan colocarse, pues aseguran su labor también es tradicional y no fomenta la cultura del Halloween.

Es por ello que con pancartas y consignas se manifestaron frente al ayuntamiento para exigir sea reconsiderada la idea de no permitir su colocación en el marco de la Feria del Alfeñique.

Hay que mencionar que por muchos años las pintacaritas se colocaban en la Plaza González Arratia y después sobre 5 de Febrero.

