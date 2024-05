PJEdomex: sede del 6º Foro del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia

El pasado jueves se llevó a cabo el sexto foro del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, en el Palacio del Poder Judicial del estado de México, el cual, tiene como objetivo detectar los problemas prioritarios de seguridad y justicia, así como las rutas de acción para su solución.

Sexto foro del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia (Foto: Especial).

Durante su apertura, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo, pidió asumir el papel de servir a los ciudadanos al impartir justicia.

“Hace ya más de 13 años, mencioné que una arquitectura constitucional robusta no es suficiente para lograr la protección de los derechos humanos de las personas, si no contamos con jueces y juezas probos y valientes que los hagan efectivos, por eso, hoy hago un llamado a todas y a todos los que participamos en los sistemas de seguridad de procuración, y de impartición de Justicia, para que no solo seamos probos y valientes sino para que más allá de las naturales diferencias que podemos tener en el desempeño de nuestras funciones, asumamos con responsabilidad y compromiso nuestro papel de servir a las y los ciudadanos, en la sensible labor que ejercemos todos los días de impartir justicia en nuestro país”.

En total serán 14 encuentros que constan de cuatro etapas con sus respectivas directrices para puntualizar el problema detectado y llevarlo a una escala que esté dentro del campo de acción de quien lo define, analizar la razón del por qué el problema aún no ha sido resuelto, identificar claramente a todas las personas afectadas, y precisar con mayor exactitud el problema con evidencia y datos.

A partir de estas etapas los encuentros tienen sesiones con un análisis de causa raíz y diseño centrando en las personas, para diagnosticar puntos débiles y oportunidades, de cómo mejorar el Sistema de Seguridad y Justicia en 14 encuentros que serán en total.

Hay cuatro ejes temáticos que tienen que ver con el acceso a los servicios legales, la seguridad y justicia, el Sistema Nacional de Impartición de Justicia, y la justicia y rendición de cuentas; los cuales, se abordan a través de mesas de trabajo.

Este encuentro inició el 21 de marzo y estará concluyendo el 11 de julio; entre los participantes se encuentran personas involucradas en el sistema de Seguridad y Justicia, litigantes, colegios, barras de abogados, organizaciones de la sociedad civil, academia, expertos en tecnología judicial, personal del Poder Judicial, personal de instancias de la administración pública y legisladores.

