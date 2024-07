Firman convenio para regular predios y viviendas

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, en el marco del Convenio de Colaboración con el Poder Judicial del Estado de México para la regularización de predios y viviendas, destacó la importancia de proteger el patrimonio de las familias mexiquenses, ya que subrayó que tener una casa, es contar con un lugar seguro donde llegar, pero a veces, por falta de recursos económicos o de tiempo, no todos cuentan con escrituras, lo que puede afectar su patrimonio y estabilidad.

Convenio de Colaboración con el Poder Judicial del Estado de México para la regularización de predios y viviendas (Foto: especial GEM).

“con la firma de este convenio de colaboración con el poder judicial del Estado de México para la regularización de predios y viviendas se estará no solo regularizando la tenencia de la tierra sino también se está asegurando el patrimonio familiar además de que va a facilitar el acceso a servicios que no contar con este documento no se podían hacer como es la promoción del desarrollo y equipamiento urbano fomentando la inclusión y acercando programas de diversas instituciones a todos los ciudadanos”.

La gobernadora recordó que se han realizado programas como la entrega de títulos de propiedad y posesión a campesinos, lo que ha permitido que 2 mil 300 personas cuenten con certeza jurídica en su patrimonio.

Además, se han llevado a cabo Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, donde los ciudadanos pueden realizar trámites como actas de nacimiento, corrección de CURP, testamentos, regularización de las letras de la tierra o inmuebles, entre otros.

Reconoció la labor del Poder Judicial del Estado de México, el Colegio de Notarios, el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social y el Instituto de la Función Registral, y convocó a todos los mexiquenses que aún no tienen regularizada su propiedad o su tierra, para aprovechar esta oportunidad.

Finalmente, destacó que el trabajo colaborativo entre instituciones y la ciudadanía está transformando el Estado de México en una tierra de bienestar para todos.

