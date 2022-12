Prepara Pancho Barraza gira “Leyenda en vida”

En enero próximo, el cantante de regional mexicano Pancho Barraza iniciará su tour 2023 titulado “Leyenda en vida”. Este martes el intérprete dio una conferencia de prensa en la que adelantó que el 6 de enero lanzará un tema nuevo.

Guadalajara y Ciudad de México son hasta el momento dos de las ciudades confirmadas que recibirán “Leyenda en vida”, un show en el que Pancho Barraza se ha involucrado en todos los aspectos. De acuerdo al cantante, en la presentación que dará en la Arena Ciudad de México tendrá varios invitados, entre ellos sus tres hijos quienes en los últimos años han sido impulsados por el intérprete. Uno de los aspectos que Pancho Barraza destacó sobre su concierto, detalló que será un escenario 360 grados.

Además de cantante, Pancho Barraza es uno de los compositores más reconocidos del género regional mexicano. En 2021, el cantante lanzó un disco conformado por 30 duetos y en esa producción incluyó canciones que escribió desde inicios de su carrera cuando era vocalista de Banda Los Recoditos, a inicios de la década de los 90. Al respecto, Pancho Barraza aseguró que tiene una importante lista de canciones que ha escrito a lo largo de todos estos años. Sin embargo, la gran mayoría quedarán en grabaciones para su familia.

“Yo escribo muchas canciones para hacer mis discos y ya que hago el disco las dejo ahí como archivadas. Después, con el tiempo, las escucho y me acuerdo pero ya me suenan como viejas, a mí porque a muchos no. Sí las pienso grabar para ver si algún día, ojalá Dios me dé tiempo, para que algún día mis hijos y mi familia quieran escucharlas, las escuchen. Pero lo que es, se va a oír feo, comercio, lo que busco que me dé imagen y me dé trascendencia está en los discos, los discos que voy haciendo año con año”, señaló.

Con 32 años de carrera musical, Pancho Barraza es uno de los cantantes del género grupero que ha mantenido su carrera, algunos años pausada pero en los últimos se ha caracterizado por los grandes espectáculos que ofrece acompañado de músicos y bailarines. Al respecto, el cantante originario de Mazatlán, Sinaloa aseguró que una de las claves para continuar siendo uno de los cantantes con mayor éxito en los palenques es seguir trabajando con el mismo grupo de técnicos, músicos y bailarines, quienes son parte importante de su espectáculo en vivo.

El llamado “Poeta del amor” adelantó que el Día de Reyes presentará “No creo merecerte”, su nueva canción en el que estará acompañado con mariachi, así iniciará el año nuevo. Luego de que 2022 fue complicado para el cantante en temas de salud, ya que en tres ocasiones fue diagnosticado con Covid 19; Pancho Barraza desea que 2023 sea un año lleno de salud, felicidad y tranquilidad emocional.

