Preparan desazolve de canales en Complejo Industrial Toluca 2000

El Complejo Industrial Toluca 2000 desarrolla un proceso de desazolve y limpieza de sus canales tanto al interior como al exterior del parque con el fin de evitar encharcamientos e inundaciones, además de garantizar la recarga de los mantos acuíferos y con esto evitar la aparición de socavones.

(Foto: Archivo).

Rogelio Arguelles Madrigal, Director General de Toluca 2000 explicó que por la gran concentración de empresas, trabajadores y zonas habitacionales que se tienen en la zona, se hace indispensable el que haya una limpieza continua de los canales, con el fin de garantizar que haya una pendiente que permita el correr del agua y esto evite mayores afectaciones tanto a las viviendas como a la carpeta asfáltica.



Y es que esta tarea, que correspondería al Ayuntamiento Toluca, tiene al menos ocho años que se ha dejado de realizar y por lo tanto han dejado a su suerte tanto a las industrias como a la población.



“Hacemos un desazolve de todos los canales, tanto al interior del parque como al exterior, tiene por lo menos 8 años que el Gobierno municipal no lo hace, desde que terminó la administración de Martha Hilda y a falta de ellos lo tenemos que hacer nosotros, porque si no se van anegando, se van llenando de lodos como es el caso del Río Lerma”



Indicó que otro de los puntos que es indispensable considerar es la manera en la que se hace la limpieza, pues en ocasiones se realizaba el dragado de lodo de los canales, sin embargo este era colocado a un costado del canal, por lo que rápidamente volvían a llenarse y evitaba en el paso del agua.



En el caso del Toluca 2000 se tiene en los alrededores tanto los fraccionamientos “Las Misiones” uno al cinco además “La Toscana y grupo Ara, con lo que se da concentración poblacional bastante alta



“Basta pasar por el Libramiento a un costado del Rio Lerma y cualquier lluvia por pequeña que sea de inmediato sube el nivel y se empieza a desbordar porque realmente ya no tenemos una capacidad de captación importante, está completamente anegado nosotros”



Indicó que otra de las iniciativas que debería ser considerada en materia habitacional, es que cualquier persona que haga extracción de agua ya sea través de una cisterna o la construcción de vivienda tenga como obligación la construcción también de mecanismos de captación de agua de lluvias, pues en la zona como en muchas otras se han presentado socavones, por la intensa extracción de agua que no es regenerada y que ocasiona afectaciones en el subsuelo y de abasto en el futuro.

Comentarios

comentarios