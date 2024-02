Presenta Camila Fernández disco en Toluca

«Como lo harían dos extraños” es el título del nuevo sencillo de la cantante Camila Fernández, tema que forma parte del disco que lleva su nombre y del que realiza promoción.

Adelantó que para este 2024 ya tiene confirmados varios conciertos en solitario y participaciones en diversos festivales musicales como el Pa’l Norte. (Foto: Judith Chacon.)

Este fin de semana, la joven cantante de música vernácula estuvo en Toluca para presentar el tema del que ya tiene un video oficial. En conferencia de prensa, Camila Fernández indicó que en su nuevo disco, el cual está bajo el sello de Universal Music, incluirá varios duetos. Sin embargo, por el momento descartó algún dueto con su padre, Alejandro Fernández.

Al presentar esta producción en la capital mexiquense, Camila Fernández aseguró que el concepto bajo el cual realizó este disco homónimo, es atemporal, pues desea que el público disfrute de su música aún después de muchos años de haberlo publicado. Señaló que una de sus inspiraciones fue la música de Juan Gabriel. Además, detalló que es co autora de gran parte de las canciones que incluye esta producción.

“Yo compongo los temas inéditos que vienen este disco y que son nueve de ellos, el único que no compuse yo fue ‘Aquí lo siento’ porque lo escribió Marcela Garza que es una de las compositoras que están en este disco y que me ayudaron a componer varias canciones como ‘Todo todo’, ella me ayudó a componer esa canción, ‘Amor del bueno’ y ‘Mil motivos’. Justo después, me dice ‘te tengo que enseñar esta canción’ que quiero que grabes porque se la escribí a mi abuelo que era muy fan de tu abuelo y si tú no la cantas, no quiero hacer nada con esta canción. Yo la verdad, me esperaba algo más genérico, que hablara de los abuelos y ya y no me esperaba este pedazo de canción tan bonito que me hiciera sentir tan presente a mi abuelo y me lo hiciera recordar tan lindo y que tuviera tantas similitudes tan personales”, explicó.

Además de los temas inéditos, Camila Fernández eligió algunos temas de cantantes a los que admira como Juan Gabriel; Lucha Villa y Marco Antonio Solís.

Sobre sus planes de trabajo, adelantó que para este 2024 ya tiene confirmados varios conciertos en solitario y participaciones en diversos festivales musicales como el Pa’l Norte, el cual se llevará a cabo a finales de marzo.

Camila Fernández aseguró que la única profesión que le interesa es la música, descartando incursionar en la actuación, aunque recordó que hace algunos años actuó en la serie “Soy Luna” e hizo teatro musical. De igual forma, indicó que la música vernácula es el único género que le interesa interpretar.

Comentarios

comentarios