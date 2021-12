Presentan concierto de Fin de Año «Navidad en el COMEM»

El gobierno del estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo y el Conservatorio de Música de la entidad, llevaron a cabo el Concierto de fin de año “Navidad en el COMEM”.

Participa alumnado para mostrar sus conocimientos y talento, lo que propicia el desarrollo en el escenario y la sana convivencia (Foto: Especial).

Con lleno total, de acuerdo con las medidas de prevención sanitaria vigentes, los alumnos del COMEM realizaron el concierto navideño, donde también participaron maestros, nuevos grupos, ensambles y el coro del Centro de Iniciación Musical Infantil del (CIMI).

La apertura del evento estuvo a cargo de “Vocal Jazz”, dirigida por Lucy Maya, quien en conjunto con los 12 integrantes y el Maestro David Anderson en el piano deleitaron a los asistentes con un estilo de coro góspel y las canciones de Born on this day, de Mariah Carey, y Jesus what a wonderful child, de Loris Holland.

Posteriormente, “Christmas Jazz Band”, de Rusell Rodríguez y Daniel Vázquez, además de It’s Beginning to look like Christmas, siguieron con I´ll be home for christmas y The most wonderful time of the year.

Una de las sorpresas de la tarde fue la presentación del primer ensamble de metales y trombones, el cual se estrenó tocando canciones como Blanca Navidad y un bello Popurrí de Navidad, el cual estuvo a cargo de Faustino Díaz e Ismael Reyes.

Posteriormente, uno de los momentos más emotivos llegó con la presentación del Coro Infantil del COMEM, quien con Yahré Fernández en el piano, y dirigidos por Manuel Flores, los 29 niños cantaron piezas que llenaron de espíritu navideño el lugar.

A su vez, la Orquesta Infantil del COMEM, la primera en su tipo, también se estrenó en este escenario, teniendo como padrino en su primer concierto a Rodrigo Macías, quien reconoció el esfuerzo y constancia, así como la pasión por la música que tienen los pequeños integrantes.

También aconsejó que ese don con el que cuentan lo cuiden durante toda su vida, además de prepararse constantemente y tocar con mucha pasión.

“Estoy seguro que muchos de los niños serán próximamente integrantes de la OSEM”, refirió Rodrigo Macías.

Finalmente, llegó el turno de la Orquesta y Coro del COMEM, quienes tocaron y cantaron Marcha Slava, Ve Pensiero, Gloria, Adeste Fideles y Aleluya Georgia, algunas piezas dirigidas por el joven Director Gonzalo Bermúdez y Luis Manuel García Peña.

Esta última pieza fue presentada en dos ocasiones al público debido al éxito y sentimiento que generó, ya que familiares, estudiantes y público en general ovacionaron de pie a los alumnos que conforman estos grupos.

Comentarios

comentarios