Presentan sitio web sobre productos forestales no maderables 

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible habilitó el sitio web “los productos forestales no maderables en México” el cual representa una amplia investigación sobre este tema.

Durante la presentación web se informó que en México hay más de 144 productos de este tipo con algún permiso de aprovechamiento, pero también se resaltó que esta contribución pudiera apoyar a la toma de decisiones gubernamentales pues ha faltado acompañamiento a las comunidades en apoyo a aspectos para la seguridad alimentaria, económica y también detener la migración.

En este sentido, el sitio detalla que las comunidades forestales enfrentan diversos obstáculos para emprender y consolidar proyectos del manejo de sus bosques debido a la tramitología ineficiente, la carga fiscal, la presión de grupos criminales, la falta de inversión y crédito, situaciones de acompañamiento técnico deficiente, la competencia de productos forestales de origen ilegal e importados y escaso apoyo público.

Y de forma particular puntualiza que los recursos públicos destinados al fortalecimiento del manejo forestal comunitario han sufrido en los últimos años una disminución de más del 70% pues pasaron de 4 mil 375 mdp que tuvieron de 2010 a 2017 a mil 308 mdp en 2020.

José Blancas, coordinador de la Red Temática de Productos Forestales no Maderables, órgano integrado por investigadores de diversas universidades y de centros de investigación, confió en que este micrositio, el cual conllevó un gran esfuerzo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, influya en la toma de decisiones pues lamentó que los Productos Forestales No Maderables (PFNM) no están visibilizados en las normas, las políticas públicas, el presupuesto y la investigación, de ahí que no se le ha dado atención.

Consideró que este esfuerzo pone un granito de arena pues las instancias gubernamentales han fallado en el proceso de acompañamiento a comunidades

También se alertó que el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales tanto maderables y no maderables es fundamental para la alimentación, empleo y generación de ingresos y las comunidades y pueblos indígenas han acumulado conocimientos para el manejo y uso de las plantas con fines comestibles, medicinales, ornamentales, textiles, y otros.

Los PFNM son la parte no leñosa de la vegetación de un ecosistema forestal y susceptible de aprovechamiento o uso e incluye a líquenes, hongos, musgos y resinas, así como los suelos de terrenos forestales. Los más utilizados son el pino, candelilla, lechuguilla, palma dulce, orégano, heno y otros,

El sitio detalla que también hay mil 195 avisos vigentes de ejidos y comunidades para el aprovechamiento de productos forestales no maderables y se registra una producción anual de 175 mil toneladas de PFNM.

También el sitio incluye 111 productos forestales no maderables de México que cuentan con algún aviso vigente otorgado a un ejido o comunidad para su aprovechamiento.

Cabe destacar que el sitio presenta variada información sobre los productos forestales no maderables, gráficos, datos, infografías, entre otros. El sitio es : https://comunidadesybosques. ccmss.org.mx/

