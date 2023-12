Programa Migrante de Mexiquense sin incidentes hasta ahora: Jezabel Delgado

De acuerdo con Jezabel Delgado Flores, diputada presidente de la Comisión de Atención a personas Migrantes de la LXI Legislatura, el Programa Migrante De Mexiquense que inició desde el 7 de diciembre, con módulos de apoyo en las principales carreteras de la entidad, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración para el Programa Héroes Paisano, transcurre hasta el momento sin incidentes.

Foto: Manuel Luna

“Por el momento no se ha registrado, al menos no nos han dado informe de que se haya presentado algún incidente mayor, se está insistiendo mucho en que en esta nueva etapa de derechos sociales que ya estamos viviendo en nuestro estado por la llegada de la maestra Delfina Gómez Álvarez pues es combatir cualquier acto de corrupción por parte de cualquier servidor público, o sea, esa parte de que lleguen los connacionales y aquí en la Red de Familias Migrantes no me dejarán mentir, que lamentablemente en esta temporada son víctimas a veces de servidores públicos, o de algunas policías municipales, entonces, esa situación ya se tiene que terminar”.

Por lo anterior resaltó, se han habilitado números telefónicos y aplicaciones para que nuestros connacionales realicen denuncias en caso de ser víctimas de alguno de estos actos, y que nuestros paisanos puedan sentirse seguros en su regreso por vacaciones.

“Se les pide que muchas veces antes de iniciar su viaje, se informen si tienen que hacer algún trámite, recordar que el Hoy No Circula está suspendido para las placas internacionales, que no se dejen sorprender, entonces está suspendido ese programa de Hoy No Circula para los connacionales que vengan con su vehículo y tenga placas extranjeras”.

Respecto al trabajo en aduanas refirió que ahí se hace una revisión sobre qué mercancías tienen y montos, incluso del dinero que ellos pueden traer, y se hizo una revisión para que no esté alguna autoridad que no tenga facultades de revisión.

Finalmente mencionó que la población migrante es superior al millón 200 mil personas.

