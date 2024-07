Promociona Adrián Uribe “El candidato honesto” en Toluca

“El candidato honesto” está por llegar a las salas de cine mexicanas; es un filme dirigido por Pipe Ybarra, producido por Videocine y protagonizada por el actor Adrián Uribe. Se trata de una adaptación de una película brasileña del mismo título que entre su reparto incluye a Mariana Seoane; Tiaré Scanda y Daniel Tovar.

La historia es de un político corrupto que es elegido para contender en la carrera presidencial; ante las mentiras, trampas y artimañas políticas, la abuela de este personaje interpretado por Adrián Uribe decide hacerle un hechizo para que no pueda mentir durante su campaña. Es ahí en donde el protagonista deberá encontrar la forma de cómo ganar las elecciones sin recurrir a las mentiras.

Este martes, Adrián Uribe visitó la ciudad de Toluca para proyectar la película que se estrenará el próximo 8 de agosto. En una conferencia de prensa, el actor señaló que ésta película es un reflejo de lo que cada año los mexicanos viven con las promesas de los candidatos.

“El personaje es el queda bien con todos con tal de ganar votos y ahí lo vemos claramente como lo hacen los políticos cada sexenio, por eso uno de los textos que más me gustan es cuando él se está viendo en un espejo y dice ‘Tanto que criticaba a los políticos y acabé siendo igual. Cada sexenio nos prometen lo mismo y yo terminé prometiendo lo mismo’. Yo creo que eso le ha pasado a muchos, de eso estoy seguro. Aquí la diferencia es que este personaje es una persona buena, no tiene una esencia malvada, al contrario, se va corrompiendo en el camino”, dijo.

Al estrenar una película que aborda la temática de un proceso electoral poco después de las elecciones del pasado mes de junio, el comediante consideró que es una especie de desahogo, ya que, si bien los mexicanos viven día con día diversos problemas, es necesario tomar un respiro y qué mejor que reírse con una película mexicana.

El actor aseguró que el dar vida a un político mexicano, sirvió de catársis debido a que en varias ocasiones se ha detenido de expresar a través de redes sociales su sentir sobre el actuar político.

“Nos llevamos siete semanas en filmarla y la verdad fue muy divertido. Desde que a mí me dieron este guión yo fui el más feliz porque muchas veces he querido opinar y muchas veces me he guardado muchos tuist de cosas que he querido decir a los políticos y del presidente y estamos tan divididos, está tan polarizado el tema que me los he guardado. Es una manera como ciudadano, como actor, como comediante y como mexicano de haber hecho catársis y haber desahogado muchas cosas con esta historia”, señalo.

Adrián Uribe destacó que en la película se incluyen diversos mensajes y reflexiones, una de ellas es cómo el ejemplo de los adultos permea directamente en los niños.

Al ser uno de los comediantes más reconocidos en México, Adrián Uribe recordó que a lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de participar en diversos proyectos desde su personaje más emblemático como lo es “El Vítor” y conducir un programa por una década con ese personaje”; participar en telenovelas; hasta protagonizar películas. Adelantó que entre sus proyectos hay otras películas por estrenar, además de que prepara su nuevo show de comedia. “El candidato honesto” llegará el próximo 8 de agosto a dos mil pantallas de cine en México.

