Promueve Probosque manejo forestal de bosques mexiquenses a través de certificación internacional

Para impulsar la conservación y el manejo responsable de los bosques del Estado de México, la Secretaría del Campo a través de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) llevó a cabo el “Taller de Capacitación sobre la Certificación Internacional Forest Stewardship Council, AC (FSC) al Manejo Forestal Sustentable”.

La certificación FSC (Forestal Stewardship Council) garantiza la legalidad de los productos maderables comercializados. (Foto: especial).

En este taller capacitaron a más de 30 personas, entre los cuales se encuentran trabajadores de las oficinas centrales de Probosque, técnicos de las diferentes regiones forestales del organismo, así como técnicos externos en un proceso de certificación.

Durante dos días, los participantes conocieron los lineamientos normativos y técnicos que deben cumplir para eficientar la prestación de los servicios, derivados de la operación y trámites, asociados al Programa Manejo Forestal Sustentable.

Posteriormente podrán replicar sus conocimientos y capacitar a más comunidades y ejidos con la finalidad de promover esta legalización.

Ésta es considerada un instrumento de mercado que garantiza y demuestra al consumidor que la madera o cualquier otro producto forestal procede de un bosque gestionado de manera responsable y sostenible, garantizando la transparencia del proceso y asegura también que se han tomado en cuenta el cumplimiento de los estándares ambientales, legales y sociales homologados a nivel mundial.

El objetivo es fomentar el uso sostenible de los recursos naturales respetando la integridad de los bosques, de los suelos y el agua, los cuales son considerados como la base del desarrollo forestal y por su importancia en las relaciones económicas, sociales, políticas y ambientales.

En el Estado de México se tienen registrados 612 predios autorizados con un programa de Manejo Forestal, en una superficie de 247 mil 768 hectáreas (has); de las cuales 103 mil 848 has son de conservación, 10 mil 435 has de restauración y 133 mil 485 has de producción.

Se han certificado ocho grupos que conforman 67 predios con una superficie de 60 mil 830 has; y se tienen dos certificaciones en proceso con 13 predios; asimismo se cuenta con cinco cadenas de custodia y cuatro más se encuentran en trámite.

