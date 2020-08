Propondrá Juan Rodolfo a Carlos Sánchez Sánchez como Secretario del Ayuntamiento de Toluca

En conferencia de prensa, el presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, dio a conocer que en la próxima sesión de Cabildo propondrá al nuevo titular de la Secretaría del Ayuntamiento y adelantó que se trata de Carlos Sánchez Sánchez, quien cuenta con una gran experiencia que beneficiará a la población de la capital.

Mi prioridad, seguir sirviendo a los Toluqueños: JRSG (Foto: Especial).

Sánchez Gómez aseguró que la administración ha trabajado activamente en todos los frentes y “le vamos a entregar buenos resultados a la gente en todos los rubros”, pues “mi prioridad es cumplirle a la gente de Toluca, porque yo soy de aquí, aquí nací, aquí he crecido, aquí está mi familia, aquí he vivido, aquí están enterradas las personas que quiero; yo no puedo hacer las cosas mal porque me debo a la gente de Toluca.

Por otro lado, dijo que aunque el número de confirmados o sospechosos de COVID-19 continúa en aumento, las cifras de muertes por coronavirus han bajado, tendencia que se ha mantenido gracias al uso obligatorio del cubrebocas y al aumento del nivel de información respecto a la pandemia, ya que los toluqueños han aprendido a detectar los síntomas básicos y a acudir al médico de forma inmediata, para tener un tratamiento eficaz desde los primeros días.

En este contexto, hizo un reconocimiento público a todos los que han cumplido las medidas sanitarias; aunque explicó que Toluca está en riesgo de presentar un rebrote a finales de año, que coincidiría con la influenza y el inicio de la temporada invernal, por esta razón dijo que en Sesión de Gabinete Municipal dio la instrucción de iniciar un proceso inmediato para adquirir vacunas contra la influenza, de modo que todos estén protegidos y se evite un cuadro doble de influenza y coronavirus.

Subrayó que el Ayuntamiento está trabajando arduamente para embellecer la ciudad, con mantenimiento a parques, como el Calvario, y a áreas verdes, por lo que se van a comprar 70 máquinas podadoras; se ha continuado la reforestación para alcanzar la meta; se continúa el control de perros y gatos, con 40 mil animales esterilizados, y se realiza un monitoreo permanente en el municipio para evitar inundaciones.

De igual forma, explicó que con las medidas sanitarias necesarias ha recorrido el municipio para brindar apoyos a la población que más lo necesita, como en días pasados, en que entregó láminas, despensas, cobijas, colchonetas, ropa y zapatos a cientos de familias de las comunidades de Ejidos de Jicaltepec, Cerrillo Piedras Blancas, Ejidos de San Mateo Otzacatipan y Ejidos de San Lorenzo, que fueron afectadas por una tromba.

Finalmente, Sánchez Gómez añadió que, la gestión municipal está entre las 31 administraciones mejor calificadas en México; aunado a ello, obtuvo el primer lugar en el crédito hacendario y se han realizado inversiones considerables en diversas materias.

