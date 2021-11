Protagonizan Adriana Barraza y Camila Mendes “Coyote Lake”

La actriz toluqueña Adriana Barraza está de estreno con la película “Coyote Lake”, dirigida por Sara Seligman y protagonizada por Camila Mendes, quien obtuvo fama por su actuación en la serie juvenil “Riverdale”.

“Coyote Lake” es la ópera prima de Sara Seligman quien tuvo que esperar más de una década para que su proyecto pudiera concretarse. La película inició como un cortometraje escolar; posteriormente la cineasta lo convirtió en largometraje. (Foto: especial).

“Coyote Lake” es un thriller con elementos de suspenso que cuenta la historia de una mujer quien junto con su hija adolescente alquilan habitaciones en una zona de Texas muy cercana a la frontera con México; un lugar recóndito por donde es frecuente que los llamados “coyotes” abandonen a los migrantes que van en busca del sueño americano. Esa zona también está dominada por un cártel de droga. En la historia, lo que parecen ser una madre e hija normales, en realidad representan una amenaza para las personas que deciden buscar hospedaje en su casa.

En entrevista para Así Sucede, Sara Seligman explicó que la película está basada en dos historias. La primera es un caso registrado en Francia en donde una mujer y su hija cometían asesinatos durante la primera Guerra Mundial. La segunda es la historia de Lago Falcón, ubicado en la frontera de Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas a donde un matrimonio fue un día a pescar y solamente regresó la esposa argumentando que su marido fue asesinado por integrantes del cartel dejando muchas dudas a la policía.

“Desde que escribí el corto nos preguntaron en la escuela que si pudiésemos tener a cualquier actor o actriz del mundo sin importar el presupuesto quién sería; desde ese entonces mi sueño era que Adriana Barraza fuera la actriz para la mamá, no había nadie más que me imaginara que tuviese la capacidad de hacerlo como ella. Escribí el largometraje con ella en mente en el sentido de que sé que no tengo nada más que ofrecerle más que un buen personaje, qué personaje puedo escribir o crear que Adriana no se pueda aguantar las ganas de hacerlo y funcionó, así conseguí a Adriana Barraza y ella fue la primera de unirse al elenco desde antes de que tuviera financiamiento, desde el 2016. Y justo antes de la filmación logramos reunir al resto del elenco”, explicó.

El resto del elenco está conformado por Manny Pérez; Andrés Vélez; Charlie Weber y Neil Sandilands.

“Coyote Lake” es la ópera prima de Sara Seligman quien tuvo que esperar más de una década para que su proyecto pudiera concretarse. La película inició como un cortometraje escolar; posteriormente la cineasta lo convirtió en largometraje. A lo largo de estos años, Sara Seligman se encontró con diversas dificultades para poder realizar su película, una de ellas fue la negativa por parte de las casas productoras para permitir que la guionista fuera al mismo tiempo la directora. Otro de los obstáculos fue encontrar a alguien que estuviera dispuesto a darle su primera oportunidad como directora.

La película protagonizada por Adriana Barraza y Camila Mendes se estrena mediante las plataformas Google Play, Apple Tv y ITunes en México y Latinoamérica.

