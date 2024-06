Protege parque Industrial Toluca 2000 a sus trabajadores ante robo en transporte público

El complejo industrial Toluca 2000 ha implementado una estrategia con el objetivo de salvaguardar la integridad de sus colaboradores y tiene que ver con la movilidad y el traslado de los trabajadores que llegan hasta el parque industrial.

(Foto: Rebeca Morales).

Rogelio Arguelles Madrigal, director general del Toluca 2000 señaló que a este polo industrial sólo se permite el ingreso de unidades tipo taxi colectivo de bases reconocidas con las cuales se tiene una relación para el conocimiento de los operadores, las unidades y tarjetones de circulación y de esta manera poder reconocer cualquier hecho regular que se presente a bordo de las mismas.

El empresario señaló que hasta el 60% de los colaboradores que llegan a este parque se mueven a través de taxis colectivos y las quejas por acoso, robo, y otro tipo de delitos han sido la constante, por lo cual se decidió el control de las unidades y sólo aquellas que son conocidas previamente pueden entrar al parque.

La administración, de esta manera, tiene copia del tarjetón, placas de los vehículos fotos de la cromática original, así como conocimiento de los operadores, condición que se ha buscado salvaguardar por los horarios que se manejan en cada uno de los espacios laborales.

“ El tema del robo en transporte público es uno de los que tiene una mayor cifra negra, porque además los trabajadores no denuncian, se sienten atemorizados y tenemos reportes por comentarios de las propias empresas o por las redes sociales, pero eso no implica que no se tomen cartas en el asunto”

Arguelles Madrigal refirió que al momento la fiscalía tiene un gran rezago en delitos de alto impacto, por lo que aquellos que son de impacto menor como el robo a transporte público no se han establecido como una de las prioridades.

El Parque Toluca 2000 tiene a lo largo de este año apenas 14 denuncias formales por la Comisión de delitos de este tipo.

