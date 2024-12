PVEM suma a presidente municipal priista de Zinacantepec

Tras manifestar que Zinacantepec es uno de los municipios más importantes del estado de México, con 25 mil habitantes, con una biodiversidad inmensa y una identidad histórica, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Alberto Couttolenc Buentello anunció este lunes en conferencia de prensa, la adhesión a sus filas del presidente municipal Manuel Vilchis Viveros.

Será PVEM primera fuerza en la entidad mexiquense (Foto: Especial).

“Reconozco al alcalde reelecto Manuel Vilchis, por ser una persona extraordinaria, un empresario exitoso, un hombre de familia y una persona con una carrera intachable. Fue de los pocos alcaldes que logró la reelección. Todo esto habla del inmenso trabajo que ha realizado durante toda su vida, es una persona con una dedicación inmensa y con resultados de trabajo”, destacó el líder estatal del Verde Ecologista.

Sumado a ello, Couttolenc Buentello indicó que tanto en el Distrito electoral 40 como en todo el Estado de México reconocen al edil, quien continúa en funciones, como una persona que tiene los valores bien puestos.

“Por eso nos identificamos, ya desde hace muchos años, por su forma práctica de hacer política, por su sencillez en el trato, pero sobre todo por su compromiso y su reconocimiento ante la ciudadanía. Pero también con su equipo de trabajo. Manuel es una persona que construye puentes, que sabe cómo hacer acuerdos y que sabe que lo más importante es dar resultados para los habitantes de Zinacantepec, por eso estamos hoy aquí con él, abriendo las puertas de par en par para que pueda formar parte de la familia Verde en el Estado de México”, enfatizó.

Por su parte, el edil de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, agradeció el acompañamiento del también Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de la LXII Legislatura local, para exponer sus razones de abandonar las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sumarse al Verde.

Vilchis Viveros, detalló que estas obedecen a un importante periodo de reflexión y de decepción respecto al rumbo que dicha organización ha tomado por decisiones unilaterales de su dirigencia, como el menosprecio y el abandono de cuadros a los activistas y servidores públicos con vocación, lealtad y profesionalismo.

“Queda concluida mi participación como militante del Partido Revolucionario Institucional. No quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer públicamente y reconocer a tantos, con quienes he tenido la oportunidad de compartir, coincidir, debatir o disentir, pero sobre todo aprender y mejorar. A esta condición me debo y por ella seguiré trabajando, buscando en todo momento un mejor futuro para nuestra tierra”, manifestó.

Finalmente, dijo que ahora, desde el Partido Verde Ecologista contribuirá a lograr un México más justo, equitativo y democrático.

