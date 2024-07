Que los partidos de oposición se pongan a trabajar para ganar distritos afirma el PVEM

Para José Alberto Couttolenc Buentello, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista en el Estado de México, lo que el bloque de los partidos de oposición manifiestan respecto a una sobre representación en el Congreso de la Unión, se da bajo las reglas que ellos mismos realizaron, y que al final, todos hicieron campañas con las mismas reglas.

Conferencia de prensa del Partido Verde (Foto: Manuel Luna).

“Todos jugamos bajo unas mismas reglas en las campañas, reglas que ellos jamás se quejaron durante casi 100 años, reglas que prácticamente ellos pusieron, ahora que no les favorecen esas reglas, se quejan; no ganaron distritos, no ganaron municipios, cómo van a tener más representación; de eso mismo nosotros nos quejamos en el 18, en el 21, que teníamos cerca de medio millón de votos, representamos el 7% de la población de la votación y sin embargo, teníamos únicamente dos diputados, (…) yo les diría que hagan lo mismo que el Verde, que se pongan a trabajar y que ganen distritos”.

En conferencia de prensa resaltó además que Luis Carballo, a quién se le retiró la diputación federal, cumplió con su registro como candidato a diputado federal, pero que fueron las influencias en el Tribunal, las que determinaron la sentencia en su contra.

“Yo creo que sin duda tienen influencia aún en el Poder Judicial, por eso, lo que le pasó a Luis, él fue candidato porque cumplió con todo para ser candidato, nosotros no podemos inventar eso, es claro que ahí se tiene todavía influencia”.

Finalmente dijo estar seguro de que se ratificarán los triunfos en los municipios y distritos, donde resultaron ganadores en la elección del 2 de junio.

Comentarios

comentarios