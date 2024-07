Realiza Huixquilucan campaña “Salvando Huesos” para cuidar la salud ósea 

Para prevenir enfermedades en los huesos y articulaciones, como osteoporosis, artritis, desgaste de cartílago o descalcificación, entre otras, o bien, detener la evolución de éstas, el Gobierno de Huixquilucan se suma a la campaña nacional “Salvando Huesos”, a través de la cual se ofrecen estudios de resonancia electromagnética a bajo costo, los cuales permiten medir los niveles de calcio y el desgaste articular en los pacientes.

Esta campaña, que ofrece estudios de resonancia magnética a bajo costo, estará vigente hasta el 07 de julio, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, en la Explanada Municipal de Huixquilucan. (Foto: especial).

Al respecto, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, explicó que, como parte de esta jornada, el Gobierno de Huixquilucan cubre el 50 por ciento del costo de este examen, con el objetivo de procurar la salud de la población y la economía familiar, principalmente, la de adultos mayores que son más propensos a desarrollar estos padecimientos.

“A través de diversas acciones, procuramos la salud de toda la población, por ello, en esta ocasión, invitamos a las y los huixquiluquenses a acercarse a la Explanada Municipal y aprovechar los servicios de la campaña ´Salvando Huesos´, donde los estudios los realizan especialistas en la materia, y los interesados pueden acudir sin cita previa. Es importante realizarnos estudios para cuidar de nuestra salud, en esta ocasión, para conocer el estado de nuestros huesos y articulaciones”, indicó.

Entre los requisitos que deben tomar en cuenta los pacientes son: ser mayor de edad, no estar embarazada, no contar con marcapasos y no padecer enfermedades cardiacas. Una vez en el módulo de atención, únicamente deben proporcionar nombre, edad, peso y dolencias, en caso de presentarlas.

La campaña “Salvando Huesos” estará vigente hasta el 07 de julio, en un horario de 09:00 a 15:00 horas en la Explanada Municipal, ubicada sobre la avenida Nicolás Bravo, frente al Palacio Municipal de Huixquilucan, la cual se lleva a cabo con el apoyo de la Quinta Regiduría.

El Gobierno de Huixquilucan busca crear conciencia sobre la importancia de prevenir enfermedades de este tipo, por lo que apoya estas acciones, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de las personas, disminuyendo los factores de riesgo que afecten su movilidad.

Algunas de las recomendaciones para prevenir osteoporosis, afección en los huesos que los vuelve más frágiles y se rompen con mayor facilidad, son realizar ejercicio de manera regular, mantener niveles adecuados de vitamina D, limitar el consumo de bebidas alcohólicas y no fumar, además de consumir la dosis de calcio recomendada por el médico, así como llevar una dieta sana y equilibrada.

Cabe destacar que, en el país, una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años sufren osteoporosis, y las principales afecciones se presentan en rodillas, columna y manos, por lo que es necesario prevenir con revisiones constantes y atender esta enfermedad con el tratamiento correcto.

