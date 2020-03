Realizan caminata en memoria de las víctimas de feminicidio en Chimalhuacán

Con una caminata en memoria de las víctimas de feminicidio y una jornada de asesorías acerca de los recursos con que cuentan las mujeres para denunciar la violencia de género, el diputado Emiliano Aguirre Cruz se unió a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y exhortó a trabajar para que todas y todos “seamos recordados como quienes pusieron freno a la violencia de género”.

Desde temprana hora el representante popular del distrito electoral III con sede en Chimalhuacán, se reunió con familiares y mujeres víctimas de violencia machista para recorrer diferentes calles de esta demarcación, confluir en la avenida Bordo de Xochiaca y dirigirse a la Plaza Tlacaélel, donde encabezó un acto alusivo.

Aquí, las asistentes fueron asesoradas sobre violencia de género por Adriana Agustín Villagrán, Alex Garay Ángeles García y Raymundo Cruz Rosas, de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) y Gregorio Duarte Olivares, de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad.

Adicionalmente el diputado Aguirre Cruz distribuyó un tríptico con información para identificar esta violencia, los derechos específicos de las mujeres y los lugares e instancias a dónde acudir para presentar quejas y denuncias.

Al exponer su mensaje, el diputado del Grupo Parlamentario de morena en la 60 Legislatura mexiquense dijo que todas y todos tienen el compromiso de honrar con acciones el enorme espíritu femenino no sólo este día, sino todos los días, ya que “discriminar no solo conlleva al sufrimiento de la persona, sino al colapso de una sociedad”.

Señaló además que “no podemos negar u ocultar que la violencia aún nos aqueja, somos fieles testigos de que las agresiones contra las mujeres o los feminicidios parecieran no tener un límite y que las políticas implementadas no han sido suficientemente eficaces para erradicar la violencia”, no obstante, añadió, “construir una mejor sociedad es trabajo de todos y se necesita del mayor esfuerzo posible para proteger a las personas en estado de vulnerabilidad”.

Tras apuntar que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública situaron a este municipio en el lugar 26 del país por el número de posibles feminicidios, precisó que “en morena existe el enorme compromiso de establecer leyes y políticas públicas acordes a las necesidades para que el respeto, reconocimiento e igualdad sean una realidad para todas las heroínas anónimas que luchan incansablemente en sus áreas de trabajo y en el hogar”.

Abundó que esta bancada hará historia en materia de género, a pesar de los grupos conservadores que intentan frenar el cambio y algunos medios de comunicación masiva que presentan esta violencia como algo normal. “Lo más ruin que se pueda hacer es enriquecerse a costa del sufrimiento de otras personas haciéndolo pasar por entretenimiento, esto es una práctica que debe ser erradicada ya”, sentenció.

En el acto participó también la maestra en Ciencias Jurídicas Esmeralda Martínez Escobar, quien señaló que la Legislatura mexiquense ha avanzado en la obligación de crear leyes en defensa de la mujer y otros grupos vulnerables, así como para perseguir y castigar la violencia de género. En esta tarea, agregó, se ha trabajado bajo la perspectiva de género, esto es, se ha buscado poner en el centro de la legislación a la mujer y sus derechos.

Expuso también que si bien corresponde al Estado confrontar este mal, “debemos tener claro que el estado somos todas y todos. Por esto, la solución debe ser una tarea colectiva y no de unos cuantos”.

En seguida, la maestra en Ciencias de la Salud Wendy Gallardo Pérez expuso como una de las vertientes menos visibilizadas de este problema la violencia que se ejerce contra las mujeres adultas mayores, en gran medida desde su entorno más cercano familiar y bajo numerosas modalidades.

Llamó a no violentarlas y solidarizarse con ellas debido a que no por su edad son incapaces de seguir aportando a la sociedad y la familia. Dijo que en esta lucha contra la violencia de género no se trata de tomar a los hombres como el enemigo, sino de logar condiciones de equidad e igualdad para todas y todos.

Previó a la culminación del acto, el legislador denunció que el ayuntamiento de Chimalhuacán no ha hecho lo suficiente en este tema y que incluso se oponía a la realización de esta conmemoración.

