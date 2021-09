Reconocen a paramédicos de la Cruz Roja Ecatepec que rescataron a 8 personas de inundación

Ocho integrantes de una familia, entre ellos cinco niños, que viajaban en una camioneta arrastrada por la corriente durante las inundaciones registradas el pasado 6 de septiembre, fueron rescatados por personal de la Cruz Roja de Ecatepec, en hechos que quedaron grabados en video y fueron difundidos en redes sociales, los cuales serán reconocidos por el Gobierno de Ecatepec, anunció el alcalde Fernando Vilchis Contreras.

La tarde del pasado 6 de septiembre inició la lluvia y al poco incrementó su intensidad, hasta convertirse en tormenta. (Foto: especial).

Su vez, AJagan Chapagain, secretario general de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR), difundió el video en sus redes sociales y destacó la actitud del personal de la Delegación Ecatepec.

Danyael Garrido González, Eduardo Castañeda Mora y Efraín Pacheco recibirán un reconocimiento oficial del Gobierno de Ecatepec durante la ceremonia cívica del 16 de septiembre.

La Delegación Ecatepec de la Cruz Roja se ubica en avenida Insurgentes, en San Cristóbal. La tarde del pasado 6 de septiembre inició la lluvia y al poco incrementó su intensidad, hasta convertirse en tormenta.

Dada la geografía de la zona centro del municipio, el agua que bajó de la Sierra de Guadalupe formó un gran río en avenida Insurgentes y arrastró vehículos, varios de los cuales se impactaron contra la barda de la institución, entre ellos una camioneta Windstar blanca, donde viajaba la familia afectada, que a gritos pidió ayuda.

La hazaña quedó grabada en video y comenzó a circular en redes sociales pocos minutos después del rescate. En el contenido multimedia se aprecia como los elementos de la Cruz Roja se acercan al vehículo y reciben primero a los niños atrapados y posteriormente los llevan a un lugar seguro, dentro de sus instalaciones para brindarles atención médica.

“La verdad lo primero que me llegó a la cabeza es que teníamos que ir a salvarlos, a ayudar, a hacer algo. Porque como pueden ver los niños estaban espantados, igual los papás, creyendo que el carro se iba a ir. Entonces fue lo primero. No lo pensamos ni dos minutos en ir a rescatarlos”, relató Danyael Garrido González, de 19 años de edad, cajero de la institución.

Junto con Danyael fueron al rescatE Efraín Pacheco, radio operador, y Eduardo Castañeda Mora, radiólogo. Los tres treparon a muros, saltaron bardas y entraron al agua para poner a salvo a los adultos y niños que viajaban en la unidad.

Danyael sufrió una cortadura en la mano y un derrame en el ojo izquierdo, producto de un rodillazo que accidentalmente le propinó uno de los niños. “La verdad sentí muy bonito el poder ayudar a una familia que estaba espantada, aterrorizada. Entonces me sentí muy bien conmigo mismo y más que nada, que ayudé”, dijo.

Añadió: “Siempre hay que estarnos apoyando, sea quien sea la persona, estar ahí para las que lo necesitan. Y ahorita esperemos que todas las personas que estén sufriendo daños, sus casas quedaron destrozadas, se encuentren bien y podamos salir adelante”.

En las imágenes se observa que Eduardo y Danyael reciben a los niños evacuados, mientras que Efraín es el encargado de tomar a los menores en sus brazos y llevarlos al interior. En un momento, el radiólogo saltó la barda y entró al agua para rescatar a uno de los niños, que pone a salvó arriba del toldo de otra camioneta que estaba en una zona que la corriente de agua no comprometía.

“Yo creo que en ese momento no piensas nada, lo único que pasó por mi cabeza fue sacar a las personas, en poder ayudar lo más que se pudiera y pues no pensé en ese momento en mi seguridad, ya hasta el otro día que lo estuve viendo, pero en el momento no se piensa en la seguridad. Tienes razón, estamos acostumbrados a esto y para eso estamos al final de cuentas, Cruz Roja es una institución que se dedica a ayudar a los demás sin importar a veces lo que dejemos en el camino”, compartió Eduardo.

Efraín describió que el primero de los rescatados fue un niño con crisis nerviosa, el cual fue sacado por una de las ventanas del vehículo, pues las puertas estaban atoradas y la fuerza del agua impedía abrirlas. Se trató de trabajo en equipo entre él y sus compañeros, del cual se siente satisfecho pues ayudaron a la familia.

“Simplemente yo me sentí bien de que ellos estuvieran bien, que su seguridad, que su vida estuviera íntegra. Yo me siento pleno, en el momento no pensé más allá, de ser un héroe o salir en los medios, simplemente es lo que me gusta. Es grato, es satisfactorio para uno, gracias a esto me motiva ser más partícipe”, dio.

Ramiro Alonso Aliaga, presidente del Consejo de la Cruz Roja en Ecatepec, afirmó que el personal está capacitado para realizar este tipo de rescates y ayudar a la población es su principal tarea.

“Fue una situación de emergencia y Cruz Roja hubiera participado en eso y muchas otras situaciones. Ellos están capacitados para todas estas situaciones de atención, de primeros auxilios, tienen sus cursos de certificación para primeros auxilios y de rescate urbano y de rescate en cualquier situación”, dijo.

Comentarios

comentarios