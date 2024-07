Reestructuración de jornadas laborales podría afectar el servicio del sector de la seguridad

La reestructuración de jornadas laborales podría afectar de manera directa la organización y las posibilidades de servicio del sector de la seguridad así como la cobertura que se podría ofrecer a empresas y residenciales con el fin de no infringir la norma.

Esta condición también significa un riesgo de que aquellas empresas que operan en este sector sin estar registrados ante la Secretaria de Seguridad vayan ganando mercado.

Arturo Israel Zárate Jaime, Presidente de Servicios de Seguridad privada del Estado de México señaló que al momento las empresas que no están debidamente registradas y operando triplican a las que han desempeñado este ejercicio con responsabilidad y legalidad, por lo que se presenta un riesgo importante.

«Tenemos 500 empresas registradas en la Secretaria de Seguridad del estado de México y yo calculo unas mil o mil 500 más por cada empresa que está bien hay 3 que no lo están y que ellas ejercen jornadas mucho más amplias que nosotros, no pagan correctamente, no dan ninguna prestación, no les dan ni uniformes desafortunadamente la autoridad no llega a ellas porque no las ubican.

Señaló que desde el sector formalmente establecido ademas cumple con esquemas estrictos de selección de personal con una serie de pruebas donde son psicometrías, entrevistas y químicas para detectar si no llegan al consumo de drogas, además de la obligación de tener un proceso de capacitación permanente.

Al momento dijo, se ha trabajado ademas en ampliar los servicios y ofrecer una gama importante en materia de escoltas, seguridad cibernética, guardias residenciales, entre otros.

