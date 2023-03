Refuerzan el orgullo de ser mexiquense con la estrategia “Vive Tu Comunidad”

La Plaza del Mariachi, en Calimaya, es uno de los sitios emblemáticos del Estado de México que, gracias a la estrategia de mejoramiento urbano y del espacio público que lleva a cabo el Gobierno de Alfredo Del Mazo Maza, ahora cumple con estándares señalados por la ONU-Hábitat: funcional, incluyente, seguro y accesible.

Considera Fernanda, trompetista de Los Gavilanes de Calimaya, que la construcción de la nueva Plaza del Mariachi atraerá más clientes para ella y sus colegas (Foto: Especial).

Luego de meses de trabajos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, esta plaza reforzó entre los habitantes de Calimaya, el orgullo de ser mexiquense y de representar al mariachi mexiquense.

Fernanda Albarrán, trompetista de Los Gavilanes de Calimaya, aseguró que le causó emoción y orgullo regresar a esta plaza y ser parte de los festejos de su reinauguración, sobre todo, saber que ella, su hermano y sus colegas músicos, tendrán un sitio funcional que les permitirá incrementar sus opciones de trabajo.

“Muchas gracias, está muy bonita, es para el uso de todos y nos gustó mucho, siento que a todos los mariachis también, y a la gente que viene de otros estados, también se van a llevar una muy buena imagen de Calimaya.

“Probablemente la gente se anime más a venir y así tener más clientes y más variedad de espectáculo”, comentó la joven de 16 años que también sabe tocar el violín.

De un vistazo y con un recorrido por sus pasillos, algunos enmarcados con pérgolas, a los que se puede acceder a través de rampas y una banqueta a nivel de piso con estéticos bolardos para delimitar el paso peatonal y el de los automóviles, Don Javier Vilchis retoma el aliento en una de las bancas, deja a un lado sus muletas y da su opinión.

“El cambio que recibió mi pueblo la verdad sí lo ameritaba. Mi pueblo siempre ha sido bonito verdad, pero hoy sí vi el cambio, donde está todo bien, bien coordinado, bien diseñado. Ya no va a hacer tanto tráfico. Los pasillos me gustaron porque ahora sí que, aunque llueva hay donde atajarse; el sol, hay sombrita o sea la verdad sí me gustó”, dijo.

Salir a caminar por la emblemática plaza, sólo o acompañado de su hija, le causa un gran orgullo y afirma que se siente seguro de andarla con sus muletas.

“Me siento seguro y me gustó. Duré cinco años con silla de ruedas y me molestaba porque no había rampas. No había rampas, era difícil y hoy que veo las rampas, hasta uno solo porque ya no están muy empinadas, aunque vaya uno solito, ya no le cuesta trabajo empujarla”, agregó.

Fernanda y Don Javier coincidieron en algo, este nuevo espacio público de más de seis mil metros cuadrados, les enorgullece y les pertenece, por eso se dicen convencidos de que la comunidad y los visitantes van a cuidarlo.

“Debe de haber cambio para todos, para todos, para que el pueblo hable bien de uno, más ahorita en esta época de feria del mariachi que es lo más bonito y lo más precioso que hay en mi pueblo”, expresó Don Javier.

“Ser mariachi es la mejor profesión del mundo y me siento muy orgullosa, siento que todos nos sentimos muy orgullosos de ello y que nunca se acabe esta bonita tradición en México”, concluyó Fernanda.

