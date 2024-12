Reportan anomalías durante auditoría al Sistema Municipal DIF de Ecatepec

Una auditoría al Sistema Municipal DIF de Ecatepec, encabezado por Esmeralda Vallejo Martínez, reveló anomalías financieras durante el 2023 por un monto de 85 millones 720 mil pesos, en 23 observaciones con presuntas conductas en el marco del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.

Las anomalías financieras son falta de la comprobación de la entrega – recepción por el proveedor, sin comprobación del uso y destino de los bienes y servicios, pagos en exceso sin justificación, subejercicio, incumplimiento del contrato y sin comprobación del uso y destino de los recursos para objetivos establecidos.

Entre los desvíos destacan 17 millones 552 mil pesos por la adquisición de productos alimenticios, de los cuales no se contó con ninguna evidencia que acreditara o comprobara la entrega de los bienes y servicios y se pagaron indebidamente por un importe superior al contratado, sin haber presentado la evidencia documental legal comprobatoria que justifique dicho pago excedente.

También, hubo anomalías por 14 millones 442 mil pesos en la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos y materiales, accesorios y suministros médicos; de los cuales no hubo comprobación de la entrega – recepción por el proveedor, sin comprobación del uso y destino de los bienes y servicios y pagó indebidamente con recursos públicos financieros, bienes, servicios y/o subsidios, no presentaron evidencia documental comprobatoria y justificativa que demuestre, la existencia de la población objetivo, su aplicación, la temporalidad de su otorgamiento, hubo incumplimiento del contrato.

Otra de las anomalías financieras fue que destinó 2 millones 420 mil pesos a “instituciones sociales no lucrativas” de las cuales no se menciona su nombre y la auditoría arrojó que no se contó con la comprobación del uso y destino de los recursos.

Ademàs, se erogaron indebidamente recursos públicos financieros, por la manutención, cuidado, atención, protección y vigilancia de niños, niñas y adolescentes de diferentes asociaciones civiles, “ya que no contó con ningún elemento de convicción legal que compruebe o justifique, la recepción y ejercicio de los recursos públicos financieros, por parte de la asociación civil, para los fines señalados; ello en contravención a lo establecido en el Código Financiero del Estado de México y Municipios”.

Otra observación fue por 6 millones 527 mil pesos “por Bancos”, pues “se presume que, en el ejercicio de sus atribuciones, ejerció́ indebidamente recursos públicos financieros superiores a los señalados en el presupuesto de egresos, sin contar con la evidencia documental legal que compruebe y justifique la aplicación del supuesto normativo que le permitió́ incurrir en un balance presupuestario de recursos disponibles negativo con relación a las operaciones (gastos) presupuestales que afectaron económicamente a la entidad; ello en contravención a La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”.

Asimismo, se detectó un sobre ejercicio por 11 millones 552 mil pesos. “Se presume que, en el ejercicio de sus atribuciones, no contó con ningún elemento de convicción legal que acredite o pruebe, la aplicación del supuesto normativo que le permitió́ llevar acabo el sobre ejercicio de los recursos presupuestales, ello en contravención de lo establecido en el Código Financiero del Estado de México y Municipios”.

El presupuesto ejercido del DIF municipal en el 2023 fue de 363 millones 759 mil pesos, el cual se distribuyó en los capítulos siguientes: servicios personales con 292 millones 561 pesos; materiales y suministros con 42 millones 928 mil pesos; servicios generales por 22 millones 263 mil pesos; transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas con 3 millones 188 mil pesos; bienes muebles, inmuebles e intangibles con un millón 716 mil pesos; y deuda pública por un millón 100 mil pesos.

