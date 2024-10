Reunión de Consejo Técnico

Hoy no hubo clases para los alumnos de nivel básico del estado y país y en algunos casos, tampoco de Preparatoria. Y el motivo fue la reunión del Consejo Técnico Escolar. Esto es, un evento que se desarrolla cada último viernes de mes donde participan la dirección y docentes para discutir las problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de cada escuela. No es día de descanso y no se sabe de otros países que lleven a cabo encuentros similares con el mismo nombre o estructura aunque sí cuentan con órganos o comités que cumplen funciones en la gestión educativa.

Un antecedente de las reuniones son los Consejos Técnicos Consultivos implementados en los años 80 por la Secretaría de Educación Pública en que se analizaban temas académicos y hacían recomendaciones profesores y directivos; luego en 1992 se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica sentando las bases para la autonomía de la gestión escolar.

Así, encontraremos que las situaciones prácticas que se atiende en el Consejo Técnico Escolar son la comprensión lectora de los estudiantes, identificando que un 40 por ciento no alcanza el nivel esperado y actividades para optimizar habilidades específicas. Las reuniones del Consejo Técnico Escolar se consideran un éxito educativo y los padres de familia y estudiantes pueden esperar mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el diálogo abierto en las escuelas y la transparencia en la administración escolar.

Comentarios

comentarios