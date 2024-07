Ricardo Sodi afirma que busca fortalecer poderes judiciales locales sin estar en contra de reforma

De acuerdo con el presidente del Tribunal Superior del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), Ricardo Sodi Cuellar, la iniciativa de reforma federal al Poder Judicial, no es un área que le competa, por lo que no está en contra de ella, sino que él propone fortalecer a los Poderes Judiciales locales.

Presidente del Tribunal Superior del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar (Foto: Especial).

“Yo estoy proponiendo aspectos para fortalecer a los Poderes Judiciales locales, no me meto en la reforma federal, porque no es un área que me competa, pues yo estoy presentando opciones reales, concretas, puntuales, de cómo fortalecer a los Tribunales locales, porque son la primera trinchera de acceso a la justicia, es decir, aquí se resuelven los divorcios, las demandas, por impago de pagarés, reivindicatorios, los temas penales, los temas laborales, los temas familiares, son muchísimos divorcios, pensiones alimenticias, entonces; necesitamos tener un Poder Judicial a la altura de las necesidades de nuestra sociedad, por eso compare con estándares internacionales, donde establece un estándar de 18 jueces por cada 100 mil habitantes, estamos muy lejos de eso, cuatro veces abajo en el mejor de los casos”.

Afirmó que se debe tratar de racionalizar el gasto y gastar bien en las personas que tengan talento, y que tengan experiencia pues, un abogado debe tener un proceso de formación largo para que tener experiencia y saber juzgar, lo cual toma tiempo y recursos para poder capacitarlos, además agregó, deben de tener instalaciones adecuadas y afirmó que en el Estado de México se ha hecho una racionalización del gasto.

Aunado a ello, detalló que hay un Poder Judicial de la entidad, tiene un campo diferente al de él Poder Judicial de la Federación.

“Si sumamos los presupuestos de gastos de todos los tribunales de la República, es más o menos el 40% del presupuesto que tiene el Poder judicial de la Federación, pero nosotros nos llevamos el 85% de la carga de trabajo y la federación sólo el 15, entonces, como ven, hay una asimetría; lo que yo estoy proponiendo es fortalecer a los Poderes Judicial locales, que es la justicia directa, la justicia cercana a la gente, y favorecer así el lema que yo he hecho de mi gestión, acceso efectivo a la justicia”.

