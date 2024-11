Ricardo Sodi ingresó a la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación

Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial del Estado de México, ingresó a la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación con el Sitial de Número 46, antes ocupado por los ilustres juristas Adolfo Valles, Manuel Andrade, Antonio Carrillo Flores, Salvador Trueba Rodríguez e Ignacio Pichardo Pagaza.

En su ponencia inicial abordó la relación del gremio jurídico y la defensa los derechos humanos (Foto: Especial).

En ceremonia solemne y togada, Sodi Cuellar compartió su ponencia de ingreso “Los juristas hórridos: El gremio jurídico frente al uso político de la justicia antes, durante y después del Tercer Reich” en la que reflexionó sobre la responsabilidad de los jueces en tiempos de crisis. Además, abordó lecciones históricas para recordar que jueces y juristas deben proteger los valores fundamentales de la justicia si no quieren avalar horrores contrarios a la dignidad.

El titular del PJEdomex expresó que los juristas deben ser guardianes de la dignidad humana y defensores de un sistema de justicia imparcial; así, llamó a sus colegas a recordar el papel del derecho como un instrumento de paz y equidad, subrayando que, solo a través de la defensa de estos valores se podrá construir una sociedad justa y respetuosa de los derechos humanos.

Al contestar el discurso de ingreso, Rafael Estrada Michel, Vocal de la Junta de Gobierno de la Academia, afirmó que ésta tiene la responsabilidad de no permitir que nadie excluya a nadie de la generación de voluntad popular, no tolerarlo por ningún motivo discriminatorio aparentemente sustentado en la historia y en las esencias nacionales. “Nunca será permisible que alguien sostenga que otra persona no forma parte de su pueblo”, dijo.

Recordando que solo una buena ley puede reflejar los sentimientos de la nación, Estrada Michel llamó a la acción y enfatizó que la defensa de los derechos humanos y la justicia es un compromiso que debe ser honrado por todos los miembros. Celebró la llegada de Sodi Cuellar y su contribución al fortalecimiento del derecho en México, calificándolo como Hombre del Renacimiento, de leyes pero también, y sobre todo, de justicia; generador de políticas públicas, académico y escritor.

Francisco Javier Gaxiola Fernández, Presidente de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, relató el prestigio de los sitiales y resaltó la relevancia de estos espacios, ocupados por los más destacados juristas del país desde su fundación en 1890 y su reconstitución en 1930. Con 50 Sitiales de Número, que simbolizan el legado de la abogacía mexicana, la Academia acoge a los intelectuales del Derecho para profundizar en el estudio de la jurisprudencia y la legislación, cumpliendo con su compromiso de ser un foro de reflexión y actualización de la ciencia jurídica en México.

Los académicos José Fernando Franco González-Salas, Ministro en retiro; César Camacho Quiroz y Emilio González de Castilla del Valle, también fueron partícipes de este ingreso. Además, integrantes de la Academia, familiares, Consejeros y Consejeras de la Judicatura, magistradas, magistrados, directivos del Poder Judicial y juristas del país, asistieron al Instituto Cultural Helénico a esta ceremonia.

