Ricardo Sodi pide no confundir tema de salario de magistrados con recursos a Poderes Judiciales estatales

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar, destacó que el tema de los salarios de los jueces y magistrados, es un tema diferente al de las necesidades de recursos a los Poderes Judiciales estatales, por lo que se debe abordar desde una perspectiva diferente.

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar (Foto: Especial).

“Son dos temas diferentes, nosotros no tenemos ni con mucho los salarios que tiene el Poder Judicial de la federación, es otra dinámica y otra circunstancia; yo creo que no podemos confundir un ámbito con otro, si vamos a hablar del ámbito de la federación, es un ámbito que yo no conozco, pues eso dejemos que los expertos lo hagan, yo hablo del ámbito local, y también como conozco a los 31 presidentes de los otros Tribunales locales, conozco sus carencias, conozco sus dificultades”.

El presidente del Tribunal también destacó que los trabajadores del Poder Judicial tienen un trabajo abrumador y que es necesario racionalizar el gasto y crear más juzgados y preparar más personal.

Además, Sodi Cuéllar expresó su orgullo por el esfuerzo y sacrificio de sus compañeros y aseguró que está trabajando para generar mejores condiciones laborales posibles, incluyendo salarios dignos y adecuados, instalaciones y prestaciones adecuadas.

