Romina Contreras se comprometió a entregar becas a estudiantes en Huixquilucan

Al asistir a las comunidades de El Palacio y Plan de Ayala, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, se comprometió a entregar 12 mil becas o “Tarjetas Joven” a igual número de estudiantes, para apoyarlos económicamente y que no tengan que abandonar sus estudios por falta de recursos en sus hogares.

La candidata a la presidencia municipal de Huixquilucan afirmó que, como nunca antes, en Huixquilucan se notan los logros y los resultados de los gobiernos panistas (Foto: especial).

“Es importantísimo que nuestros estudiantes tengan ese apoyo para poder salir adelante, para que no se nos desanimen, para que le sigan echando ganas. Con esa Tarjeta Joven se podrá comprar tiempo aire de internet, se podrán pagar pasajes, se podrán comprar comida, pagar copias, libros y demás. Nosotros le apostamos a la juventud porque es el futuro de Huixquilucan”, afirmó.

Acompañada de Alan Ávila Magos, secretario de Acción Juvenil del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Romina Contreras señaló que estos apoyos, que se crearon en las administraciones panistas de Huixquilucan, se mantendrán una vez que llegue a la presidencia municipal, pues han representado una gran ayuda para los jóvenes de este municipio, quienes han logrado consolidar sus sueños con esta ayuda, pese a que, en algún momento, consideraron truncarlos por falta de recursos económicos.

“Necesitamos defender a nuestro municipio, necesitamos defenderlo de gobiernos improvisados. No más saltos al vacío, aquí no vamos a permitir que lleguen a querer inventar el hilo negro, cuando Huixquilucan ya sabe que puede tener avances, que puede tener logros, infraestructura, calles pavimentadas, luminarias LED, tres hospitales municipales y más obras, ¿cúando habían visto antes estos logros?”, apuntó.

Junto con los candidatos a diputado federal por el Distrito 18 y a diputado local por el Distrito 17, José Antonio García García y Diego Rosas Anaya, respectivamente, la candidata panista mencionó que, como nunca antes, en Huixquilucan se perciben los resultados y cambios positivos que ha tenido esta localidad, en materia de salud, educación, seguridad y de obra pública, por lo que llamó a los ciudadanos a defenderlos y no permitir que lleguen personas improvisadas o inexpertas que intentan arrebatar o destruir todos los avances que se han tenido en los últimos seis años.

Recordó que los gobiernos anteriores heredaron una deuda de mil 600 millones de pesos a los ayuntamientos panistas, además de 19 millones más en el organismo de agua y cuatro millones más en el sistema DIF, la cual se ha ido liquidando en las últimas dos administraciones, mientras se realiza obra pública, como el Complejo Rosa Mística, tres hospitales municipales y se pavimentan calles, sin endeudar a la administración municipal y sin comprometer el futuro de las siguientes generaciones, por lo que les pidió razonar su voto el próximo 06 de junio, para apostar por la continuidad de esta forma de administrar los recursos responsablemente.

“Soy una mujer que sabe trabajar, que tiene la capacidad, soy profesional, lo he hecho en los últimos seis años. No hablo de más, las palabras no tendrían validez si no se respaldan con hechos y aquí lo hemos demostrado. Soy una persona que sabe gobernar y vamos a sacar adelante a Huixquilucan y vamos a seguir avanzando”, dijo.

Por su parte, Alan Ávila Magos, secretario de Acción Juvenil, destacó que Huixquilucan se ha convertido en un referente a nivel nacional, por el trabajo y los resultados que le ha dado a sus ciudadanos en los últimos años, por lo que los candidatos de este municipio se han ganado el respaldo de todo el país, en especial, Romina Contreras, quien ha demostrado ser una mujer sensible y de trabajo que ha hecho lo posible por mejorar la vida de los huixquiluquenses.

“En el CEN panista sabemos que serás la mejor alcaldesa del estado de México y del país, por los resultados y la contundencia con la que vas a trabajar y con la que Huixquilucan va a avanzar”, apuntó.

Durante este sábado, Romina Contreras realizó un toque de puertas en ambas comunidades, donde escuchó las necesidades de la gente y les dio a conocer sus propuestas para que Huixquilucan siga avanzando. En la localidad de El Palacio, se comprometió a construir un Centro de Desarrollo Comunitario para incrementar los servicios médicos y asistenciales para la población de este lugar.

Más tarde, se realizó una caravana de vehículos por la zona residencial de Huixquilucan, en la que participan vecinos de distintos fraccionamientos de este municipio, que se han sumado al apoyo a la candidata panista.

