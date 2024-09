Rudeza innecesaria la comparecencia de secretarios en glosa de primer informe: Francisco Vázquez

De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vázquez, aún no se define cómo será el formato de la glosa del primer informe de la gobernadora Delfina Gómez, considera rudeza innecesaria la comparecencia de los secretarios.

Presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vázquez (Foto: Manuel Luna).

“No hemos definido, estamos terminando la glosa, y la glosa no determina que haya comparecencias, tenemos que esperar el acuerdo junto con la Junta de Coordinación Política de quién, cómo y cuándo, y vemos cómo se va a hacer la glosa. Estamos a un año donde creo que hacer una comparecencia de secretarios, donde todavía va a haber movimientos por haber cambios, están aprendiendo es un tema que sí complicaría, (…) Yo digo que es rudeza innecesaria el 100%”.

Lo anterior, lo justificó al mencionar que las administraciones anteriores tenían secretarios con “experiencia en el gobierno y que solo se pasaban de un lado a otro de otra oficina. Hoy todos los secretarios son nuevos y están aprendiendo, y llevan su primer año de experiencia”.

Ante ello, optarían por que supervisen el Osfem y la Contraloría:

“Hoy me van a decir que ya me cambié la playera, efectivamente, ya no soy oposición, la oposición es lo que debe decidir yo definiría tenemos un Órgano Superior de Fiscalización, tenemos una Contraloría, tenemos gente que supervisa. Nosotros somos los únicos que pedimos que nos informen cómo está y somos los críticos. Aceptaremos las críticas, aceptaremos los comentarios, pero aceptaremos cómo se debe mejorar nada más”.

Finalmente, afirmó que el mejor mensaje de transparencia es que la gobernadora entregó personalmente su informe, al que calificó como abierto, al realizar cuatro informes con la ciudadanía, ya que aseguró, es con quien se debe estar cercanos, y no con los diputados.

