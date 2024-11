Sacrificio y determinación: la historia de Paulina Reyes en el Mundial de Boxeo

El mundo del deporte está lleno de ejemplos de superación personal éxitos y disciplina. Tal es el caso de la boxeadora Tita Paulina Reyes Ramírez.

A pesar de los obstáculos Tita Paulina Reyes logró llegar al Mundial Juvenil de Boxeo obteniendo el cuarto lugar en la competencia (Foto: Arturo Pérez).

Reyes Ramírez, demostró que, con esfuerzo y determinación, todo es posible. La deportista enfrentó obstáculos para reunir dinero y viajar al Mundial Juvenil de Boxeo que se desarrolló en Montenegro. Debido a los gastos que representaba el viaje, Tita tuvo que desprenderse de su camioneta, la cual tenía gran valor sentimental para ella pues contaba con solo dos semanas para reunir dinero suficiente para acudir a la justa deportiva.



Sin duda, Reyes Ramírez estaba decidida a triunfar ya que finalizó en el cuarto lugar general del Mundial. Parte de la historia que vivió fue narrada por ella:



«Estuvimos pidiendo apoyo porque fue un transcurso muy rápido en el que se tenía que juntar el dinero. Yo tenía una camioneta que era con la que me transportaba para la escuela, entrenamientos, entonces tuve que venderla para poder costear la competencia. No fue nada sencillo y menos a corto plazo, ¡imagínate! en dos semanas juntar él dinero. Entonces hicimos todo lo posible para poder ir. Tuve que desprenderme de mis cosas materiales, y claro que no lo veo como una pérdida, sino como una experiencia de ganar».



Añadió, que son cosas materiales y que la experiencia de ir a un Mundial jamás se volverá a dar; «sí me duele y todo, porque tenía un valor sentimental hacia mí, pero está experiencia jamás la olvidaré y la camioneta la podré recuperar a través del tiempo».



“A pesar de que la gente me decía “todavía eres muy novata para ir a un evento de esa magnitud”, aun así todo mundo me apoyo con las rifas que realice y mis compañeros lo hacían con cien o dos cientos pesos. Al final no traje una medalla, pero tengo el orgullo de finalizar en cuarto lugar general en mi categoría”, finalizó.

