Se desconocen avances de la educación, señala Mexicanos Primero

El ciclo escolar 2023-2024 concluye a ciegas y sin rendición de cuentas, afirmó la organización Mexicanos Primero.

En un comunicado, indicó que la carencia de información derivada de evaluaciones nacionales “impide conocer los avances en la recuperación de los aprendizajes perdidos durante la pandemia, o en qué medida se han disminuido las brechas de aprendizaje entre estudiantes de distinto género y de diversos contextos culturales y condición socioeconómica”.

A partir de hoy inicia el eriodo vacacional

Agrega que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) no ha dado a conocer los resultados de las evaluaciones diagnosticas de aprendizaje realizadas al inicio del ciclo escolar. Mexicanos Primero recordó que cuando empezó el ciclo escolar, “la Mejoredu, en coordinación con la SEP y las autoridades locales realizó una evaluación diagnóstica a estudiantes de 2º a 6º de primaria y de 1º a 3º de secundaria para saber cómo llegaban respecto a su aprendizaje en lectura, matemáticas, y formación cívica y ética. Diez meses después, no se ha informado sobre los resultados”.

La organización asegura que la opacidad en la información afecta directamente al sistema educativo, a las políticas públicas y a la mejora del aprendizaje de los menores porque lo que no se puede medir o lo que se mide, pero no se informa, no se puede mejorar. No tener resultados, es llegar a ciegas al nuevo ciclo escolar. “Además, la Secretaría de Educación Pública no ha dado a conocer si México participará en la prueba PISA 2025”.

“La falta de información respecto al aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes impide contar con evidencias adecuadas para mejorar el diseño e implementación de políticas educativas que impulsen el pleno ejercicio del derecho a aprender, de niñas, niños y adolescentes, finalidad, en última instancia, del derecho a la educación”, asegura.

