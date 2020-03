Se gradúan cadetes de la Academia Municipal de Policía de Toluca

“Compañeras y compañeros que hoy egresan, les damos la bienvenida a la vida pública de México y a este esfuerzo compartido para tratar de hacer del país una nación más justa, más libre y más humana, porque esta es, ante todo, una lucha a favor de la libertad de las personas”, expresó el alcalde de Toluca Juan Rodolfo Sánchez Gómez al dar la bienvenida a 52 cadetes graduados como policías en activo de la Dirección General de Seguridad Pública.

Esta mañana, en una sencilla ceremonia en la Academia Municipal de Policía de Toluca y respetando las medidas de prevención ante el COVID-19, Sánchez Gómez dijo que, de un elemento de seguridad pública se espera la capacidad de poder ver lo que los demás no pueden; de hacer lo que los demás no están dispuestos a hacer; entender lo que otros no pueden y dar lo que otros no están dispuestos a ofrecer; por ello, ver egresar a mujeres y hombres cadetes es motivo de satisfacción para la capital.

El primer edil reflexionó sobre lo preocupante que es el miedo, que ante el escenario de la delincuencia, criminalidad y violencia caracteriza a las sociedades, que ha impregnado la vida de las personas, de las instituciones públicas, las fuerzas armadas y las corporaciones de seguridad que tendrían que ser las únicas que nunca deberían darse el lujo de sentir miedo.

“Hoy, es el momento de ejemplos de fortaleza para que donde hay miedo haya quienes sepan mantener la mente fría, el corazón vigoroso, una idea clara de lo que se tiene que hacer y una comprensión serena de la realidad de la situación”, refirió el primer edil.

Luego de felicitar a los graduados, Sánchez Gómez les recordó que deben tener presente que se enfrentan a un reto complicado, porque todos experimentamos el desmantelamiento moral de las virtudes cívicas de México, en quienes dirigen las instituciones e incluso entre los ciudadanos, por lo que tienen deberes elevados, responsabilidades importantes y el compromiso de no decepcionar a la población de Toluca.

