Se prenden las luces, cámara y la acción en Metepec

Inició en Metepec el rodaje del filme “Silent Night”, película del director John Woo Yu-Sen y la producción de Tony Mark. En el comienzo de la cinta realizada por ganadores de varios premios Oscar, el alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, estuvo en una de las localizaciones realizada en conocido fraccionamiento del norte del municipio, donde saludó a John Woo, director de películas como Misión imposible 2; Windtalkers; Paycheck y El acantilado rojo.

Además, Flores Fernández platicó con Tony Mark, productor de las cintas The Hurt Locker, Bordertown, Ultraviolet, Once Upon a Time in México, 8 Seconds, The Fisher King, entre otras.

Los artistas hollywoodenses, exaltaron las bondades de Metepec para realizar películas, derivado de la gama de paisajes y escenarios de gran trascendencia, tanto históricos como vanguardistas, sin dejar pasar la hospitalidad y las facilidades para mostrar al mundo un poco de la belleza de Metepec.

El presidente municipal, resaltó la importancia de recobrar la magia de Metepec y mostrar su grandeza más allá de las fronteras de México.

En unos días más, la producción de la película, seguirá rodando distintas escenas en lugares emblemáticos de Metepec.

