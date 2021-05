Se adhieren líderes del PRI a la candidatura de Romina Contreras en Huixquilucan

Más de 40 liderazgos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se sumaron a la campaña política de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal, Romina Contreras Carrasco, quien afirmó que su proyecto está abierto para todas las personas, independientemente de su afinidad política, que tengan interés en hacer que Huixquilucan siga avanzando y que éste sea un lugar más próspero para sus habitantes.

Además, se comprometió a que todas las comunidades de Huixquilucan se beneficiarán con al menos una obra durante su administración, de acuerdo con sus necesidades primordiales, con el fin de que cada día brinden mayores oportunidades de desarrollo.

“Todos somos Huixquilucan y mi compromiso es que cada una de las comunidades y cada uno de los fraccionamientos o colonias tengan un plus, todos van a tener obra en lo que sea necesario, ya sea en materia de agua, de pavimentación de calles, en seguridad, en cuanto a espacios deportivos o parques o centros de desarrollo comunitario; es decir, cada comunidad va a crecer en este gobierno”, afirmó.

Acompañada de los candidatos a diputado federal por el Distrito 18, José Antonio García García, y a diputado local por el Distrito.17, Diego Rosas Anaya, Romina Contreras aseveró que, una vez que asuma el gobierno municipal, trabajará para todos los huixquiluquenses, sin importar colores partidistas y sin hacer distinciones, porque así lo ha hecho por mucho tiempo para que Huixquilucan siga creciendo.

“En el momento en que una comunidad crece y avanza, el municipio está en paz, queremos tranquilidad, educación, salud y por eso nuestro municipio seguirá avanzando, por eso debemos trabajar todos como una sola fuerza y voz, pues solo así lo vamos a lograr. Gracias por sumarse a este proyecto, esto me da aún más fortaleza, me siento más respaldada y apoyada, y no los voy a defraudar, pues soy una mujer de hechos y de resultados“, destacó.

Tras darle la bienvenida, Romina Contreras pidió a los nuevos liderazgos del PAN a salir a convencer a sus vecinos de que debe haber continuidad en Huixquilucan, para que el próximo 06 de junio vayan a votar por Acción Nacional, con la intención de que este municipio siga siendo seguro, brinde servicios de salud, además de que se incremente el abasto de agua con la perforación de más pozos, entre otras muchas acciones.

“Vamos a luchar y a defender al municipio que avanza, que seguirá creciendo y en el cual cada comunidad va a tener más obras y apoyos, no se quedará una sola comunidad sin apoyo. Conozco el municipio, sé sus necesidades, lo he recorrido por muchos años y por eso voy a dar resultados, por eso los invito a que este 06 de junio salgan a las casillas a votar, a ejercer su derecho, no desaprovechen esta oportunidad de manifestar su voluntad”, manifestó.

Por su parte, los liderazgos de colonias y comunidades como Allende, Dos Ríos, El Cerrito, El Guarda, El Mirador El Palacio, Federal Burocrática, La Pera, Montón Cuarteles, Primer Cuartel, Quinto Cuartel, San Bartolomé Coatepec, San Jacinto, San Juan Yautepec y San Ramón, entre otras, coincidieron en que se suman al proyecto de Romina Contreras y del PAN, tras ver los resultados que han dado las administraciones panistas en este municipio en los últimos años.

Confiaron en que, bajo el liderazgo de Contreras Carrasco, Huixquilucan avanzará y se concretarán los proyectos pendientes, pues reconocieron el trabajo que ha hecho por las comunidades en el pasado y eso la convierte en la mejor candidata.

Más tarde, la candidata panista realizó un toque de puertas por las comunidades Agua Bendita y Agua Blanca, en donde compartió sus propuestas con los vecinos.

