SeCampo emite lineamientos del programa de Atención de Siniestros Agroclimáticos

Ante el desafío de cumplir con el compromiso contraído en la Agenda 2030 la Secretaría del Campo del Estado de México (SeCampo), emitió los lineamientos y mecánica operativa del Programa Atención de Siniestros Agroclimáticos en el Campo Mexiquense (Pasacme).

Milpa afectada por lluvias y viento (Foto: Manuel Luna).

El programa busca incidir en 2 compromisos: Hambre Cero, y Producción y Consumo Responsables; siendo prioridad satisfacer las necesidades de la población sin comprometer los recursos que garanticen el abasto de las generaciones futuras.

Este programa brinda apoyo económico a pequeños productores agrícolas que sufran afectaciones en sus cultivos o producción como consecuencia de siniestros agroclimáticos en cultivos anuales de temporal, hortalizas, frutales o aquellos que la Secretaría considere relevante su inclusión.

Impartirá pláticas de impulso a la productividad con agroecología ante siniestros, así como en materia financiera para la constitución de fondos.

Los productores que serán beneficiados, deberán ser Personas físicas pre registradas en el Formulario del programa Atención de Siniestros Agroclimáticos en el Campo Mexiquense, mediante la liga https://forms.gle/MWiobmsFZYdyXeGf8, dedicadas a la producción agrícola de hasta 3 hectáreas en cultivos anuales de temporal, hortalizas, frutales en etapa de producción o aquellos que la Secretaría considere relevante su inclusión; que pierdan o sufran un daño considerable en sus cultivos o producción, como consecuencia de un hecho catastrófico producido por algún fenómeno agroclimático.

El recurso económico es estatal, y otorgará hasta $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) por hectárea afectada, o su parte proporcional conforme al volumen de afectación y hasta 3 hectáreas, por persona beneficiaria.

El programa tiene algunas restricciones, ya que no podrán solicitar el apoyo del programa las personas jurídico-colectivas; y no se recibirán dos o más solicitudes de apoyo por el mismo predio o terreno en el que ocurrió el fenómeno agroclimático, durante el ejercicio fiscal; tampoco se otorgará a quien no sea pequeño productor.

Cabe señalar que del total de la superficie agrícola de todo México, el 67% de la producción se concentra en seis tipos de cultivos que son el maíz grano, pastos y praderas, frijol, sorgo grano, caña de azúcar, café cereza (SIAP, 2022).

Comentarios

comentarios