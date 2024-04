Según diputado de Morena, “existe mafia hídrica en la Conagua”

De acuerdo con el diputado morenista Max Correa, “existe una mafia hídrica” que todavía se mantiene en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero también en gerencias estatales.

“Son negocios grandes, negocios de esa mafia hídrica que todavía sigue enquistada en la Comisión Nacional del Agua y que a pesar de estos cinco años del presidente López Obrador, no hemos podido extirpar ese cáncer, siguen esos intereses ahí metidos en la Conagua nacional y en las gerencias estatales”, aseguró el legislador mexiquense.

Max Correa (Foto: Archivo).

Según el diputado, se encuentran presentes a través del servicio profesional de carrera: “Mafias que establecieron el famoso servicio profesional de carrera, entonces son servidores públicos de mediano nivel, pero que no puedes despedir nada más porque se te ocurrió, (…) pero no obedecen ni le sirven al interés general del derecho humano, al agua, le sirven al interés de la visión de que el agua es un negocio y es una mercancía; y hay que cambiar también la nueva Ley de aguas nacionales porque nos ha quedado deber también la Legislatura pasada y la actual federal, y no se ha podido modificar”.

Finalmente refirió, que con las propuestas del presidente de México, no sólo se debe modificar el Poder Judicial, sino también sobre propuestas para extirpar la mafia hídrica, que sigue dañando al país.

