Ser nini es una condición transitoria asociada a la pobreza y no a la desidia

A partir de estudios de caso en catorce países y de un esfuerzo coordinado de investigadores, se puede afirmar que la condición de quienes son considerados ninis es transitoria, afecta más a las mujeres, está relacionada con la pobreza y otros problemas estructurales, es un fenómeno viejo que es visto con preocupación por los gobiernos y no tiene que ver con una supuesta desidia de quienes no tienen trabajo ni escuela ni se capacitan.

Emma Liliana Navarrete López presentó el libro (Re)significando a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Una mirada crítica a partir de 14 realidades, editado por El Colegio Mexiquense (Foto: Especial).

Emma Liliana Navarrete López, profesora-investigadora de El Colegio Mexiquense, presentó a docentes y miembros de la comunidad del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado del México (CECyTEM) el libro (Re)significando a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Una mirada crítica a partir de 14 realidades, novedad editorial que coordina con Mauricio Padrón Innamorato, profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y en el que se incorporan trabajos de 26 especialistas.

La demógrafa expuso en detalle la manera en que el libro fue concebido, con el resultado de integrar trabajos relativos a México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina y España.

Dijo que el término surgió en los noventa del siglo pasado en Reino Unido, de donde pasó a España y de ahí a América Latina entre 2007 y 2009, cuando en algún momento el entonces rector de la UNAM, José Narro, estimó en siete millones a quienes se encontraban en esa situación, dato que en el libro se precisa en alrededor de cuatro millones, con base en información del INEGI.

La investigadora destacó la disposición de los estudiosos que aceptaron escribir para el libro, la cual se logró sobre la base de cuatro nociones a revisar: los derechos de las y los jóvenes, como la educación, pues no se debe discutir por qué los ninis no están en la escuela o no tienen trabajo, dado que ambos son derechos, incluso constitucionales en el caso de México, así como destacar que el bono demográfico no es un regalo, pues solo se convierte en exitoso si a los jóvenes se les forma y se les dan oportunidades, pues en caso contrario se desperdicia la oportunidad demográfica.

Además, añadió, entender qué son las transiciones a la adultez, pues la juventud es un tiempo de formación para el futuro, y qué pasaba con ese grupo en el momento de realizar la investigación, así como ver al trabajo doméstico y de cuidados como tal, pues según se demostró en el libro No todo el trabajo es empleo, coordinado también por Navarrete y Padrón, las tareas en los hogares representan un impacto en las cuentas del país, y por ello a quienes las realizan no se les debe considerar ninis.

Explicó que no tener escuela ni empleo es por lo general una situación transitoria y tiene que ver con distintos tipos de edad, aunque las mujeres se tardan más en superarla y llegan a quedar eliminadas del mercado, además de que son por lo regular quienes más están en esa condición.

Navarrete López dijo que la pobreza dispara la permanencia de la situación y el ciclo de los ninis inicia en la escuela, luego con la realización simultánea de un trabajo, de repente el trabajo gana y abandonan la escuela, posteriormente pierden el trabajo y ya no estudian; en ello, la estructura económica incide y, en la mayoría de los países, se le ve como un problema, sin que haya soluciones

Negó de manera tajante que la condición de nini tenga que ver con desidia juvenil, pues hay quienes tienen altas calificaciones académicas, y relató que en el trabajo de campo es frecuente ver que esa condición genera vergüenza, culpa y silencio en quienes están ene ella.

El libro (Re)significando a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Una mirada crítica a partir de 14 realidades está editado por El Colegio Mexiquense y es coordinado por Emma Liliana Navarrete López y Mauricio Padrón Innamorato.

Comentarios

comentarios