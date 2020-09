Sería una emoción bastante grande ir a Tokio: Gibrán Zea

El esgrimista mexicano y seleccionado nacional Gibrán Zea Armenta, quien desde hace tres años se encuentra en Italia preparándose para cumplir el sueño de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, por lo que no baja la espada para participar el próximo año en el preolimpico clasificatorio y obtener la plaza olímpica.

Zea Armenta comenzó en este deporte desde los siete años de edad en Puebla, bajo la tutela del profesor Juan Miguel Gutiérrez, que hasta la fecha sigue siendo su entrenador. Después de sus actuaciones en diferentes eventos nacionales, como la Olimpiada Nacional, a los 14 años empezó a entrenar por primera vez en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), y para cumplir todos sus sueños tres años después con el apoyo de su familia empezó su preparación en Alemania, donde trabajó por espacio de tres años.

El año pasado participó en una serie de eventos internacionales donde, él especializado en Sable, acudió al campeonato del mundo que se realizó en Budapest, Hungría, cuenta con 22 años de edad y ha logrado trascender dentro de este deporte, ocupando el segundo sitio en el ranking nacional dentro de la esgrima.

El espadachín ha tratado de crecer con sus propios recursos y de la Federación Mexicana de Esgrima, ya que su intención es representar a México en eventos de altura, incluyendo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021; “En Italia continúo preparándome, porque mi meta es representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio”, expresa el joven poblano.

Sin embargo, la etapa de la pandemia del coronavirus, fue muy complicada en Nápoles, Italia, donde nos relata que no fue sencillo vivirla lejos de su país y familia.

“La pandemia me afecto bastante al inicio aquí (Nápoles,Italia), se creo una gran crisis, y gracias a que la gente se quedo en sus casas, tomando conciencia día a día se escuchó, que iban disminuyendo los contagiados, ya teníamos competencias planeadas, no teníamos con certeza cuánto tiempo duraría, para continuar con nuestro calendario de eventos, sólo nos concentramos en el lado técnico y físico, que nos ayudara el próximo año, fue un largo proceso que estuvimos encerrados en casa y con mucha responsabilidad de parte nuestra para seguir entrenado, y poco a poco hemos iniciado a entrenar”, explico el atleta.

Sobre la re-programación del calendario, Gibran Zea Armenta reconoció que desconoce cuando se vayan a reanudar las actividades para los mexicanos, porque en Italia ya iniciaron con entrenamientos.

“Aún no, sabemos como van a continuar las competencias, la próxima competencia aquí en Italia, se llevara acabo probablemente en noviembre, pero no es seguro porque hubo algunos casos confirmados en la esgrima, e internacionalmente se sabe que hasta el próximo año, no he recibido datos, yo sigo aquí preparándome. En Nápoles estamos iniciando con clases privadas, preparación física y muy pronto vamos empezar hacer asaltos”, detalló el esgrimista.

Gibrán sabe que el sueño se irá cumpliendo dependiendo de sus actuaciones en el Preolímpico de Esgrima; “No es un objetivo imposible, es difícil, pero si me veo en Tokio, es un sueño que llevó desde hace años, es un periodo largo, pero sería una emoción bastante grande poderme clasificar y una gran alegría representar a mi país en los Juegos Olímpicos”, concluyó.

