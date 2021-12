Si tuviera una serie biográfica, sería muy aburrida: Dulce

En los últimos años, han sido varios los famosos que ha aceptado llevar su vida a la pantalla mediante las llamadas series biográficas. Juan Gabriel, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, Joan Sebastian y Bronco, son algunos de los cantantes que han tenido su propia seré. Sin embargo, hay cantantes a quienes no les interesa un proyecto de este tipo; Dulce es una ellas.

Dulce prepara un show que dará el 31 de diciembre en un reconocido centro de espectáculos en el que interpretará sus éxitos (Foto: especial).

La intérprete que se consolidó como una de las cantantes femeninas más importantes en la década de los 80, consideró que no tiene material suficiente para generar interés en el público y llevar su vida a la pantalla. En una conferencia de prensa que fue transmitida, Dulce aseguró que ha tenido una vida tranquila, sin escándalos mediáticos por lo que una serie biográfica de ella sería aburrida.

“Mi vida es más bien una vida dedicada al trabajo, dedicada a la lucha, a ser una buena hija, a ser una buena madre. No lo he logrado del todo pero lo he intentado porque nadie somos perfectos, siempre en algo vamos a fallar pero he sido una mujer muy dedicada a portarme bien, a no dar motivos a mi madre para que ella sufriera porque una de las condiciones que le ofrecí a mi madre para que me permitiera ser cantante es que yo jamás iba hacer algo que hiciera que ella se avergonzara de mí”, explicó.

Sobre sus proyectos musicales, Dulce señaló que tiene varios años sin grabar un disco completo, pues con la transformación de la industria musical, ahora la tendencia es grabar canciones una a una y publicarlas en las plataformas.

A principios de este año hice un tema para mis fans, para los que están pendientes de lo que hace Dulce, no para todo el mundo, ahí está para el que lo quiera oír. Hice un tema que se llama Te voy a dar lo que tú quieras’, un tema muy hermoso que hizo muy famoso Raphael en los años 70 y lo grabé pensando en ese público que a mí me sigue y está en todas las plataformas y redes. No le hice la suficiente promoción porque estábamos en plena pandemia y no lo iba a poder promocionar, no lo iba a poder cantar en ningún lado. Entonces, simplemente ahí está. Tengo grabadas otras cosas que quiero sacar pero también hay que buscar el momento porque tampoco uno puede estar ahí pegado y hay que dar de a poquito para que no se nos cierren las puertas pero sí, pienso y tengo listo para grabar mis temas más emblemáticos en acústico. Yo espero en enero poder irme para poner voz a estos temas”, señaló.

Adelantó también que el espectáculo “Grandiosas” en el que ha permanecido durante todas sus temporadas, se prepara para grabar varias canciones en ranchero y aseguró que continuará formando parte de ese show.

Sobre su participación también en el espectáculo “Divas” al que recientemente se sumó, Dulce negó que esto le hubiera generado conflicto ni con la producción de “Grandiosas” ni con el elenco del mismo show y aseguró que todas las mujeres con las que trabaja son muy profesionales y existe respeto entre ellas. Aseguró desconocer si el productor de “Grandiosas”, Hugo Mejuto, reaccionó de forma negativa ante la incursión de Dulce en “Divas” y comparó su relación con el mismo productor como un matrimonio por lo que ha habido problemas que en su momento se han resuelto.

Hace algunos meses surgió una versión que aseguraba que Lucía Méndez exigía ser la cantante estelar en el espectáculo “Divas”. Al respecto, Dulce consideró que cualquier cantante está en su derecho de exigir lo que le parezca justo y aseguró que darle mayor peso a una intérprete en la publicidad del evento no le molesta.

Al preguntarle sobre cómo cierra este 2021, indicó que prepara un show que dará el 31 de diciembre en un reconocido centro de espectáculos en el que interpretará sus éxitos, además interpretará algunos boleros para lo cual estará acompañada de Los Dandy’s. También incluirá temas alegres que definió como retro.

