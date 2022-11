Este lunes no hay servicio en los bancos y la disposición de efectivo es mediante los cajeros automáticos. Cada vez que te acerques a uno de estos a hacer retiros u otras transacciones procura ir en compañía de alguien y con vestimenta poco ostentosa o sin joyería. Acto seguido, verifica que la ranura donde introduces tu tarjeta bancaria no tenga ningún objeto extraño; cuando vayas a introducir tu NIP cubre el teclado y no cuentes el dinero en el lugar. Desde luego, no aceptes la ayuda de ningún extraño.

Por otro lado, trata de no ir al cajero en la noche; elige las zonas más concurridas; si supones que alguien se te acerca dirígete a un lugar donde haya mucha gente y pide ayuda. En caso de asalto hay que procurar mantener la calma en todo momento y no responder a las agresiones ni resistirte.

Cada vez hay nuevas modalidades para despojar de su dinero a la gente en los cajeros y ahora lo que hacen los delincuentes en colocar una lámina en la zona de los billetes para que creas que lo te los dieron y te vayas.

En México, el robo en cajeros llega hacer algo frecuente que hasta se le tiene más miedo que al transporte público según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022. Así que, si vas al cajero, toma tus precauciones.

