Sin denuncia, 99.8% de casos de extorsión

El cobro de derecho de piso no es privativo de las zonas urbanas, tal como quedó establecido con los hechos de Texcaltitlán con productores del campo del estado de México y el problema recorre varias entidades del país, señaló Facundo Rosas, ex comisionado General de la Policía Federal, y actual director de Estrategia del Grupo BlackIND.

Facundo Rosas, ex comisionado General de la Policía Federal, y actual director de Estrategia del Grupo BlackIND (Foto: Especial).

Aseguró que la cifra negra de la extorsión, es decir, los delitos no denunciados, alcanza el 99.83 por ciento a nivel nacional. Y tratándose de la modalidad conocida como “cobro de piso” la cifra negra es prácticamente del 100 por ciento, debido a que es más difícil de denunciar.

Facundo Rosas dijo que la respuesta de los campesinos en Texcaltitlán es muestra del hartazgo de la gente víctima de la delincuencia.

Además, el ex funcionario dijo que este hecho comprueba el “control territorial” por parte de los grupos delictivos. Rosas afirmó que los primeros registros de extorsión en México datan de 2001 y las primeras víctimas fueron presidentes municipales de la península de Yucatán, quienes no denunciaban ante la autoridad estatal o federal las llamadas telefónicas seguramente por pena, temerosos a lo que pensarían los habitantes de sus demarcaciones si se enteraran de que les habían visto la cara de ingenuos, por no decir otra cosa.

El ex comisionado General de la Policía Federal recuerda que la modalidad de extorsión presencial conocida como “cobro de piso” data de 2010 en Ciudad Juárez, Chihuahua, particularmente en la zona conocida como Lincoln, donde comerciantes la enfrentaron con éxito.

El director de Estrategia del Grupo BlackIND advirtió que mientras no haya una acción de la autoridad, la extorsión seguirá impune y el miedo que genera seguirá alimentando la cifra negra de delitos no denunciados, que a los únicos que beneficia es a los extorsionadores y cada vez son más las zonas donde de manera silenciosa el “cobro de piso” subyace a gran parte de la actividad económica formal y con mayor razón la informal, y que en cualquier momento puede hacer crisis.

