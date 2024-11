Sin fecha reunión entre Poderes para tratar la Reforma al Poder Judicial del Estado de México

De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, Francisco Vázquez, aún no hay acuerdo para definir una fecha de reunión formal entre los tres Poderes de la entidad, para resolver el tema de la reforma judicial en el estado de México, ya que sólo se ha platicado de ello de manera informal.

Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, Francisco Vázquez (Foto: redes FV).

“Estamos teniendo reuniones, sí, de manera informal para conocer lo que se puede y lo que no se puede; lo que ya es una reforma constitucional, pues ya no tiene forma de cómo, o manera de moverse o de cambiarse; estamos tomando en cuenta al Poder Judicial del Estado de México para que nos platique, cuál es su perspectiva del tema, más no, si se puede o se va a dar.

“La primera reunión formal no se ha tenido, pero hemos platicado de café, y no tenemos algo formal todavía para poder presentar”.

Relató que si bien, ha coincidido con el presidente del Poder Judicial, Ricardo Sodi Cuellar, la conversación versa no sobre la reforma a nivel federal, sino sobre lo local, como la definición de la fecha de la elección.

“En el Estado de México y cómo se puede hacer el número, tanto de jueces como de magistrados que tienen el Estado de México, para saber cuáles son la forma en cuando se va a hacer, si en el 2025, en el 2027”.

Respecto a los aspirantes, agregó que falta la definición territorial electoral para ello, por lo que están en pláticas con el Instituto Electoral para saber cómo se va a determinar, si es por distritos electorales o jurisdiccionales, los cuales no son compatibles, pues el domicilio jurisdiccional de las personas cambia con el domicilio electoral, finalizó.

Comentarios

comentarios