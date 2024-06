Sin moches, el recurso público irá directo a la gente: Azucena Cisneros

Al reunirse con vecinos de Olímpica Jajalpa, Ejidos de Tulpetlac, Nuevo Laredo y Tolotzin I, la presidenta municipal electa, Azucena Cisneros Coss informó que a partir de 2025, no se permitirán moches, ni negocios en el gobierno municipal, porque el recurso público irá directo a la gente.

Azucena Cisneros. Presupuesto está etiquetado para obras y acciones. (Foto: especial).

“En el gobierno no habrá negocios, que ni se acerquen, porque el dinero es para la gente, ya todo está etiquetado para el pueblo, porque vamos a demostrar que será radicalmente distinto, no nos vamos a equivocar porque la gente ya no aguanta más”.

Y puntualizó que aquellas personas que quieran entrar al gobierno municipal para hacer negocios mejor que se vayan a la Iniciativa Privada, porque el recurso público de Ecatepec será para la gente, porque ya han sido años de saqueo.

Advirtió que tampoco habrá funcionarios con privilegios, porque la obligación es responder al encargo como servidor público.

Azucena Cisneros reconoció que en Ecatepec, a pesar del nivel de olvido, la gente confió en Morena, y se obtuvo el triunfo a pesar de no ir en Coalición con ningún partido, así que ello la compromete más y no tiene derecho a fallar.

Por ello, la alcaldesa electa, quien tiene 30 años de lucha y activismo en el municipio, enfatizó que la forma de gobernar deberá de cambiar radicalmente, y también reeducar a todos.

Azucena precisó que el censo municipal que comenzará la próxima semana permitirá tener un diagnóstico puntual de necesidades, hacer una planeación certera, “no sobre ocurrencias” y buscar que los apoyos se entreguen directo a la gente, sin intermediarios.

También, subrayó que el presupuesto público estará “etiquetado” en obras y acciones para la gente, donde la prioridad será el agua, seguridad, y alcanzará para la recuperación de espacios públicos, alumbrado y programas sociales.

