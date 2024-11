Son 27 años de Giuseppe Grassi en el ciclismo mexiquense

El taller de ciclismo en el estado de México jamás estará solo porque en 27 años siempre ha tenido el cuidado de Giuseppe Grassi un referente como entrenador en la entidad.

(Foto: Arturo Pérez).

A lo largo de estos años, su lucha por el ciclismo estatal siempre ha sido para qué se mantenga en los primeros lugares a nivel nacional,

llegó con ese objetivo de transformar al ciclismo mexiquense, al principio fueron buenos los resultados, sin embargo, la situación para mantenerse en la cúspide no ha sido nada sencillo.

Él fue un deportista italiano que compitió en ciclismo en la modalidad de pista, ganador de una medalla de oro en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de 1968, y hace 50 años llegó a la CDMX y desde 1998 trabaja para el Estado de México.

Las personas que lo visitan siempre lo encuentran aislado en su taller, sin ciclistas por atender, pero con las ganas de trabajar y atender a cada uno que solicite su apoyo.

Cabe resaltar que la mayoría de los ciclistas que han desfilado por el taller de Giuseppe Grassi reconocen su labor, como es el caso de Nancy Contreras, Belem Guerrero, Carolina Rodríguez, Ingrid Drexel entre otros.

“Yo les agradezco a todos, por el aprecio, desde el primer día que llegamos, nunca hay diferencias con los ciclistas, gracias a los atletas que han aprovechado todo para competir a nivel internacional, desde los Acalá, Pérez Cuapio, Miguel Arroyo, Nancy Contreras, Guerrero, Rodríguez y muchos más”.

Al ser originario de los Alpes Italianos, le ayudo para adaptarse al clima frío de la ciudad de Toluca, pero no le gusto; «lo que no me gusto fue el smog y Toluca me ha brindado todo, de tal manera que la considero como la mejor parte del mundo para entrenar ciclismo de ruta, aunque lamenta que no se haya consolidado equipos fuertes de ciclismo»

Reconoció que desde el primer día que llegue me han tratado bien, me adapte al clima, frío, yo venía de los Alpes Italianos (norte de Italia), lo que no me gusto fue el smog y la capital mexiquense me ha brindado todo, de tal manera que la considero a «Toluca como la mejor parte del mundo para entrenar ciclismo de ruta», aunque lamenta que no se haya consolidado equipos fuertes de ciclismo.

En ese sentido abundó, que siempre estará agradecido a las autoridades que le dieron la oportunidad en 1998 trabajar para el Estado de México.

“Doy gracias a los jefes que tuvimos en aquel entonces, el Gobernador de aquel momento era Cesar Camacho Quiroz, el Director del Deporte era el Lic. Crisóforo Zarate Machuca, gracias, a ellos pudimos armar el taller del Estado de México, tenemos la obligación de atender a todo el mundo y seguimos en ese plan, nunca se les cobra un centavo a nadie”.

Por último, uno de los gestos que distingue al entrenador del Estado de México Giuseppe Grassi es que nunca alza la voz, tenga o no ciclistas, siempre tiene algo que hacer, limpiar el taller, arreglar alguna bicicleta, mantener lo mejor posible el lugar del ciclismo mexiquense.

